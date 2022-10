DIRETTA Champions League, Ajax-Napoli e Inter-Barcellona | Prima chance per i nerazzurri LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Ajax-Napoli e Inter-Barcellona, gare della terza giornata dei gironi di Champions League

Archiviate la sosta per le Nazionali e le fatiche di campionato, questa sera si torna in campo per la fase a gironi di Champions League, indossando il vestito più bello. Ad attendere le squadre italiane, infatti, ci saranno due partite dal fascino indiscutibile, come Ajax-Napoli e Inter-Barcellona. La gara di Amsterdam è stata presentata in questi giorni come un omaggio a due leggende del calcio mondiale: Diego Armando Maradona e Johan Cruijff. Oltre all’aspetto emotivo, la partita di questa sera mette in palio punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale. La sfida del ‘Meazza’ evoca bei ricordi ai tifosi nerazzurri, legati alla formidabile stagione del ‘triplete’, ma per risorgere dalle ceneri servirà una prestazione importante.

Reduce dalla sconfitta interna contro la Roma, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha bisogno di una reazione immediata per compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi. Nel mirino della critica, l’allenatore nerazzurro è a rischio esonero in caso di mancato successo contro il Sassuolo, ma anche nella conferenza di ieri ha parlato di un gruppo solido. Ancora una volta, ci sarà Onana a difendere i pali interisti, con Handanovic bersagliato sui social anche dopo la partita contro i giallorossi. Un successo questa sera consentirebbe alla squadra milanese di staccare in classifica i blaugrana, fermi a tre punti come l’Inter.

Reduci dall’ennesima prestazione eccellente contro il Torino, i ragazzi guidati da Luciano Spalletti si apprestano ad affrontare la trasferta olandese con l’entusiasmo dei primi della classe alla luce delle due vittorie contro Liverpool e Rangers. Come di consueto, i lancieri si stanno contraddistinguendo per un calcio propositivo e spettacolare che, abbinato alle idee tecnico-tattiche dei partenopei, è in grado di promettere spettacolo. Calciomercato.it seguirà le due partite di Champions in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ajax-Napoli e Inter-Barcellona

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CLASSIFICA GRUPPO A: Napoli 6 punti; Liverpool e Ajax 3; Rangers 0

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

CLASSIFICA GRUPPO C: Bayern Monaco 6 punti: Barcellona e Inter 3; Plzen 0