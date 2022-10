L’Inter ha buttato 40 milioni: se ne va a gennaio

In casa Inter le cose non vanno per il meglio e i nerazzurri avrebbero detto addio a 40 milioni in più: addio comunque a gennaio

Momento fondamentale della stagione, ma non si finisce mai di lavorare in chiave calciomercato. La sessione di gennaio per i trasferimenti è sempre più vicina e con i campionati che si interromperanno a metà novembre i club iniziano da molto prima a pensare ai possibili rinforzi per le rose. In casa Inter il momento è momento delicato, la sconfitta contro la Roma fa sprofondare i nerazzurri in una vera e propria crisi.

Il prossimo avversario è il Barcellona in Champions League, in una partita fondamentale per il cammino europeo dell’Inter ma anche per il futuro di Inzaghi. A proposito di futuro, anche quello di Milan Skriniar continua a essere un grande punto interrogativo. Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza 2023 e il Psg continua a essere in agguato. A gennaio potrebbe cambiare tutto per il difensore dell’Inter.

Calciomercato Inter, il PSG non molla: Skriniar a gennaio per 20 milioni

Al centro dell’estate di calciomercato dell’Inter c’è stato soprattutto Milan Skriniar, difensore pilastro della retroguardia nerazzurro che a lungo è stato nel mirino del Psg. Il club interista è riuscito a respingere gli assalti del club francese, che però sembrerebbe non essersi ancora arreso per il difensore slovacco.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, Milan Skriniar sarebbe ancora la priorità del Psg per rinforzare la difesa a gennaio. La scadenza del contratto a giugno 2023 potrebbe portare il club parigino a offrire all’Inter solamente 20 milioni di euro per acquistare Skriniar a gennaio. Visti i 60 milioni di euro che i nerazzurri avrebbero potuto incassare in estate, l’Inter oltre a perdere una colonna portante della propria retroguardia potrebbe aver perso dunque anche 40 milioni di euro di differenza tra l’estate e gennaio. Dunque i nerazzurri dovranno cercare di accelerare le pratiche per il rinnovo di Skriniar, magari riuscendo a chiuderlo prima della prossima sessione di calciomercato invernale, quando torneranno ad affacciarsi le big europee, tra cui il Psg, ma con offerte inevitabilmente più basse.