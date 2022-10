Il Barcellona irrompe in Serie A: Inter e Juventus scippate

Il Barcellona guarda in Serie A per i rinforzi futuri: i blaugrana a caccia di un obiettivo di Inter e Juventus, c’è il sorpasso

Il Barcellona di Xavi cerca continuità di rendimento e di risultati e vive, stasera, un importante snodo della sua stagione in Italia. I blaugrana, dopo aver agganciato il Real Madrid in vetta alla Liga spagnola, cercano a San Siro contro l’Inter punti fondamentali per il passaggio del turno in Champions League.

La doppia sfida con i nerazzurri, tra stasera e mercoledì prossimo, indirizzerà con ogni probabilità il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Ostacolo notevole per l’Inter di Simone Inzaghi, peraltro piuttosto in crisi di recente, ma San Siro proverà a fare la sua parte per trascinare i nerazzurri. I catalani cercano di tornare ai fasti di un tempo e all’Italia guardano anche in chiave di mercato. Come noto, c’è una situazione di costante fermento attorno al Barça di questi tempi e si ragiona sul futuro di diversi elementi, tra prestiti e contratti in scadenza vari. Con un obiettivo che il Barcellona potrebbe soffiare proprio all’Inter, ma anche alla Juventus.

Barcellona, obiettivo Singo per la fascia: sprint per bruciare le big italiane

Secondo ‘Sport’, tra i profili più attenzionati del momento c’è Wilfried Singo. L’esterno ivoriano non sta vivendo, con il Torino, un inizio di stagione brillantissimo, ma le sue qualità sono indubbie e i margini di miglioramento, per un giocatore che deve ancora compiere 22 anni, notevolissimi. Il laterale è in scadenza di contratto con i granata a giugno, anche se il club piemontese ha a disposizione una opzione per il rinnovo per un’altra stagione. Il Barcellona sta pensando seriamente a Singo, considerata l’intenzione di cedere a titolo definitivo Dest al Milan e con la possibilità concreta che si concluda il rapporto con Sergi Roberto, il cui contratto scade a fine stagione e con spiragli per il rinnovo al momento tutti da verificare. Mentre il rendimento di Bellerin sarà a sua volta da valutare al termine della stagione. Segnale d’allarme concreto per Inter e Juventus, che, se sono realmente interessate a Singo, devono rispondere immediatamente.