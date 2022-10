Higuain, ora è UFFICIALE: l’annuncio stavolta è vero

Adesso è ufficiale, l’annuncio arriva direttamente da Gonzalo Higuain: stavolta è tutto vero

Adesso è ufficiale. Dopo che lo scorso aprile il padre di Gonzalo Higuain aveva annunciato il ritiro del ‘Pipita’ e lo stesso giocatore 24 ore dopo lo aveva smentito, ecco che arriva il momento della verità. Gonzalo Higuain aveva infatti annunciato come avrebbe comunicato lui la decisione.

Decisione che è stata annunciata in conferenza stampa da parte dell’argentino. Higuain ha infatti annunciato come, una volta terminata l’annata e il contratto con l’Inter Miami, si ritirerà. Contratto che terminerà il prossimo 31 dicembre. “Oggi è tempo di comunicare una notizia su cui sto riflettendo e analizzando da tempo: è arrivato il giorno di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto. Sono un privilegiato per averlo visto e vissuto nei momenti buoni e meno buoni. Tutto è cominciato quando ero piccolo, nel mio barrio (quartiere), nell’Atletico Palermo. Ho passato un’infanzia meravigliosa”.

Nel corso della conferenza Higuain non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sento di smettere nel mio momento migliore. Grazie all’Inter Miami che mi ha ridato entusiasmo”. Il club della Florida sarà quindi l’ultimo della carriera dell’argentino. Niente ritorno in Argentina, in particolare al River Plate, il club che lo lanciò tra i professionisti prima di approdare in Europa: Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e poi, dopo una nuova parentesi in bianconeri, appunto, l’Inter Miami.