Higuain smentisce il padre, nuovo annuncio UFFICIALE

A poche ore di distanza arriva la smentita ufficiale da parte di Gonzalo Higuain: niente addio a fine stagione

Ieri il padre aveva annunciato l’addio al calcio, ma a poche ore dalle parole di papà Jorge, Gonzalo Higuain ha voluto smentire e sottolineare come continuerà a giocare almeno sino alla fine del contratto che lo lega all’Inter Miami. Il padre aveva annunciato come il figlio si sarebbe ritirato alla fine dell’anno, ma così non sarà.

Higuain giocherà in Florida almeno fino a dicembre, quando scadrà il contratto che lo lega all’Inter Miami, ma l’argentino non sembra intenzionato a ritirarsi. “Credo che mio padre abbia frainteso, non ho mai detto che mi sarei ritirato. Ha capito male, questo non ha nulla a che fare con la realtà – ha affermato ‘El Pipita’ in un video – Sono concentrato sulla squadra e voglio rispettare il contratto che mi lega al club. A tempo debito, presa la decisione, la comunicherò io. Quello che mio padre o altre persone possono dire non c’entra niente con me. Quando sarà il momento sarò io il primo a comunicarlo, ma ora sono concentrato sul club e voglio rispettare il contratto”.