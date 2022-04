Annuncio UFFICIALE, Higuain si ritira

Gonzalo Higuain ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’annuncio ufficiale sull’attaccante argentino ex Juventus e Napoli

Dopo Mandzukic e Khedira, un altro grande ex del ciclo Juventus dei nove scudetti dirà addio al calcio giocato. Si tratta di Gonzalo Higuain.

A ‘TNT Sports’, il padre Jorge ha infatti annunciato: “Mio figlio mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio. Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l’avventura in MLS, Gonzalo mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio ritirandosi dall’attività professionistica”. L’ex Juventus e Napoli ha così deciso di lasciare il calcio al termine della stagione, dopo l’avventura in MLS con la maglia dell’Inter Miami.