DIRETTA Serie A, Verona-Udinese 0-0: friulani subito pericolosi LIVE

Si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Verona dell’ex Cioffi e la sorprendente Udinese di Sottil

Dopo le sfide disputate tra sabato e domenica, al ritorno dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A col ‘monday night’ tra il Verona e l’Udinese.

Gli scaligeri padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Gabriele Cioffi, navigano in acque agitate visto che occupano il terzultimo posto in classifica a quota cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. L’ultima patita nel turno precedente sul campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano. È necessario invertire la rotta, per il futuro della squadra e anche dell’allenatore, che continua ad essere sotto osservazione. Di contro, però, avranno i lanciatissimi bianconeri di Andrea Sottil, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. Attualmente quinti in classifica, i friulani arrivano all’appuntamento dopo la prestigiosa vittoria, quinta nelle prime sette partite, ottenuta alla ‘Dacia Arena’ contro l’Inter di Simone Inzaghi. Con i tre punti, raggiungerebbero il secondo posto in classifica alle spalle della coppia di testa formata dal Napoli di Luciano Spalletti e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-UDINESE

VERONA (3-5-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Verdi, Piccoli, Henry. All. Cioffi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Lazio 17, Milan 17, Udinese* 16, Roma 16, Juventus 13, Sassuolo 12, Inter 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona* 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*Una partita in meno

ARBITRO: Daniele Minelli