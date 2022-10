Scelta fatta per l’Inter: Skriniar subito al Psg

Arriva la decisione che non lascia dubbi: la stragrande maggiore vuole la cessione del difensore al club francese

E’ senza fine la crisi dell’Inter. Simone Inzaghi e i suoi uomini sono stati sconfitti anche dalla Roma, a San Siro. Si tratta del quarto ko, in otto partite di Serie A. Cinque in stagione, con il 2 a 0 del Bayern Monaco a San Siro, in Champions League.

In campionato i numeri dei nerazzurri sono davvero impietosi: Barella e compagni sono al nono posto in classifica, con 12 punti, a ben otto lunghezze dal primo posto. Sono quattordici i goal fatti, dodici quelli subiti.

Nel mirino della critica è finito soprattutto Samir Handanovic, che non riesce più a dare le garanzie di un tempo. Anche contro la Roma non è stato perfetto e i tifosi invocano la titolarità di Onana. Critiche aspre anche per l’intero pacchetto arretrato. Davvero nessuno si salva: da Bastoni, passando per de Vrij e Skriniar, tutti stanno facendo male. Per l’olandese non è certo una novità. L’ex Lazio anche la passata stagione aveva mostrato più di una sbavatura, rappresentando, di fatto l’anello debole della retroguardia.

Sorprendono, invece, le prestazioni dello slovacco e dell’italiano. Qualcosa rispetto alla passata stagione è cambiata: appare evidente che il calciomercato, stia giocando un ruolo importante. Soprattutto per Milan Skriniar vista la situazione contrattuale.

L’ex Sampdoria è stato cercato con insistenza dal Psg per tutta l’estate. Il mancato acquisto di Bremer, soffiato dalla Juve, ha spinto l’Inter a resistere. I nerazzurri sono stati sempre convinti di poter rinnovare l’accordo in scadenza nel 2023 ma fino a questo momento non si sono registrati passi in avanti, anche perché i francesi non hanno mollato la presa. I campioni della Ligue 1 possono mettere sul piatto tanti più soldi rispetto all’Inter e il rischio adesso è di perderlo a zero.

SONDAGGIO CM.IT | Inter, Skriniar al Psg: è la scelta migliore

Skriniar oggi è il volto della crisi nerazzurra: lo slovacco sta faticando a ritrovarsi dopo essere stato sul mercato tutta l’estate. Ai nostri utenti Twitter di Calciomercato.it, è stato chiesto cosa dovrebbero fare Marotta a gennaio.

I tifosi non hanno avuto dubbi: Skriniar va ceduto al Psg. E’ questa l’opzione più scelta, con il 61,4% di preferenze. Il 34,1% dei votanti vorrebbe che il club rinnovasse il contratto a tutti i costi. Il 2,3% lo terrebbe fino a scadenza. L’altro 2,3 prenderebbe un’altra decisione.