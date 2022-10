Tradito dall’allenatore, l’Inter lo ‘soffia’ alla Juve: lo ha chiesto Inzaghi

Il club nerazzurro sta già pensando alle possibili mosse da effettuare in entrata in vista del calciomercato di gennaio

Con il match in programma domani sera dalle 21.00 a San Siro con il Barcellona, l’Inter avrà subito la possibilità di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta dello scorso sabato rimediata contro la Roma. Una partita sulla carta complicatissima, ma fondamentale per il prosieguo dei nerazzurri nel percorso intrapreso in Champions League.

In Europa sino a questo momento la squadra di Inzaghi ha incassato una sconfitta all’esordio contro il Bayern Monaco a San Siro ed un successo nella trasferta della seconda giornata contro il Viktoria Plzen. Un rendimento subito altalenante che riflette l’andamento in Serie A, dove la formazione nerazzurra ha collezionato quattro vittorie e quattro sconfitte dopo i primi otto turni di campionato.

Nonostante nell’ultima gara giocata contro la Roma si siano visti dei progressi sul piano del gioco, l’Inter non è stata comunque in grado di evitare la sconfitta in una serata che sembrava promettente. Due reti subite sulle uniche due disattenzioni collettive da parte della squadra, ed una sola rete all’attivo a fronte di numerose palle gol potenziali create nella metà campo giallorossa.

Calciomercato Inter, Van de Beek torna di moda: idea per gennaio

Per cercare di aggiungere qualità alla rosa, l‘Inter potrebbe dunque intervenire sul mercato di gennaio. Tra le possibili opportunità, per i nerazzurri potrebbe presentarsi il nome di un vecchio obiettivo in rotta con il Manchester United. Secondo le ultime riportate da ‘fichajes.net’, il club nerazzurro starebbe infatti valutando il nome di Donny van de Beek, sempre più ai margini dei ‘Red Devils’ dopo i soli 19′ collezionati in questa stagione.

L’ex centrocampista dell’Ajax, in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa annata all’Everton, sperava che l’approdo di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United potesse rivitalizzare la sua esperienza in Premier League. Un desiderio sino a questo momento irrealizzato, come certificato dalla scarsa considerazione nei suoi confronti.

Già obiettivo della Juventus nelle scorse sessioni di mercato, van de Beek sarebbe stato richiesto espressamente da Simone Inzaghi come alternativa per il centrocampo nerazzurro. Non si esclude che lo United possa aprire anche al prestito secco per andare incontro alle necessità economiche dell’Inter.