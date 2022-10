Allarme Lautaro Martinez: a rischio il Barcellona, attacco ko

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Roma e adesso i nerazzurri sono in ansia anche per Lautaro Martinez

Non si rialza l’Inter, che anzi cade nuovamente, contro la Roma, mettendo a referto il quarto ko in campionato, il secondo consecutivo dopo quello con l’Udinese. La classifica recita ora -8 dalla vetta per gli uomini di Simone Inzaghi, che appaiono in grossa crisi, non solo di risultati.

E’ una squadra nerazzurra che non riesce ad esprimersi su alti livelli nel corso di una gara se non per pochi sprazzi e che non trova equilibrio sul campo. I numeri difensivi sono inquietanti (13 reti subite in otto giornate) e anche la manovra offensiva fa fatica. Gli attaccanti faticano a trovare la via del gol, pur lottando. Dzeko aveva colpito subito ieri, pur se fermato per fuorigioco, e Lautaro Martinez, specie nel secondo tempo, ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle con giocate importanti, ma non è bastato. Adesso, a proposito dell’argentino, si aggiunge anche lui ai motivi di preoccupazione di Simone Inzaghi, che respira venti di crisi e nei prossimi dieci giorni dovrà sfidare due volte il Barcellona. Con il timore di doverlo fare in emergenza totale.

Inter-Barcellona, Inzaghi trema per Lautaro Martinez: emergenza totale

Il ‘Toro’ infatti ha lasciato il prato di San Siro ieri sera toccandosi il flessore della coscia. Quest’oggi, alla Pinetina, verranno svolti esami per capire l’entità del problema. La speranza è che si tratti soltanto di un lieve affaticamento muscolare, ma qualora si rilevasse un guaio più serio l’argentino sarebbe fuori causa per la sfida di martedì. Creando emergenza nel reparto offensivo, visto che Lukaku è già tagliato fuori, come chiarito dalle dichiarazioni di Inzaghi, che anzi dubita addirittura di recuperarlo per la sfida di settimana prossima in campionato contro il Sassuolo. Il primo atto della doppia sfida al Barcellona, importantissimo per gli equilibri del girone di qualificazione in Champions League, per tentare l’approdo agli ottavi di finale, rischierebbe di presentarsi in salita verticale con i soli Edin Dzeko e Joaquin Correa a disposizione per l’attacco.