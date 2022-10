DIRETTA Serie A, Lecce-Cremonese e Sassuolo-Salernitana | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lecce-Cremonese e Sassuolo-Salernitana, sfide dell’ottava giornata di Serie A in programma alle 15

Le gare pomeridiane dell’ottava giornata di Serie A vedranno scendere in campo quasi tutte le squadre impegnate nella lotta salvezza. Al ‘via del Mare’, ad esempio, alle 15 è in programma il fischio d’inizio di Lecce-Cremonese, una sfida che metterà di fronte due delle tre neopromosse. Galvanizzati dal primo successo in campionato in casa della Salernitana, i padroni d casa proveranno a concedere il bis immediato davanti ai propri tifosi. Mister Baroni ha praticamente l’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per l’infortunato Brancolini.

La squadra allenata da Massimiliano Alvini viene dalla pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, arrivata dopo due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Atalanta che avevano finalmente mosso la classifica della squadra lombarda. Una batosta per 0-4, a cui il mister grigiorosso spera di reagire immediatamente per non perdere punti contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Gli ultimi cinque scontri diretti sono in perfetto equilibrio (due vittorie a testa e un pareggio), mentre per trovare l’ultimo precedente in Serie A in Puglia, bisogna risalire al novembre del 1989, con il successo dei padroni di casa per 2-1.

Alla lotta per la salvezza partecipa anche la Salernitana, attesa dalla non facile trasferta in casa del Sassuolo. L’undici di Davide Nicola viene dalla dolorosa sconfitta nello scontro diretto contro il Lecce e non vuole perdere altri punti importanti in questo avvio di campionato. I neroverdi di Alessio Dionisi sono tornati alla vittoria contro il Torino dopo quattro turni e cercano ora il secondo successo consecutivo davanti al proprio pubblico. L’unico precedente nella massima serie al ‘Mapei Stadium’ è terminato lo scorso anno 1-0. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Cremonese e Sassuolo-Salernitana

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

CREMONESE (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia; Okereke, Ciofani. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Piatek. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta, Lazio* e Milan* 17, Udinese e Roma* 16, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia* 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più