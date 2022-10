Italiano non nasconde il rammarico: “Ecco cosa ci manca”

Vincenzo Italiano commenta la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta: le parole del tecnico viola nel post gara

Ancora una sconfitta per la Fiorentina, la terza nelle ultime cinque partite di campionato. I viola non demeritano contro l’Atalanta ma tornano a casa senza punti e infuriati per i cori contro Commisso.

Nel post gara a ‘DAZN’ Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi e si è mostrato rammaricato per come è maturata la sconfitta: “E’ troppo uscire sconfitti dopo questa sconfitta. Abbiamo avuto occasioni importanti e fatto una prestazione da squadra. Dobbiamo mantenere la fiducia e continuare così”.

L’allenatore spiega cosa manca alla Fiorentina: “Non è semplice fare una partita del genere in casa dell’Atalanta, ma ci manca il guizzo negli ultimi metri”. Il problema è ancora il gol ma Italiano è fiducioso: “Abbiamo creato tanti presupposti per far gol. Ci manca però la qualità per farli. Dobbiamo ritrovare l’aspetto mentale che ci consenta di fare un salto in avanti. Nel finale in campo avevamo tutti gli attaccanti”.

Atalanta-Fiorentina, Italiano rammaricato: “Servono punti”

Italiano continua nel suo intervento a elogiare la prestazione fatta dalla squadra, evidenziando ancora una volta il problema del gol: “Nel primo tempo abbiamo portato Bonaventura, Barak e Ikone in area, nella ripresa messo in campo più attaccanti. Ci abbiamo provato tanto. L’atteggiamento mi è piaciuto, ripartiamo da qui”.

La Fiorentina, come tutte le squadre del resto, è attesa da un mese e mezzo di tour de force e il tecnico spiega cosa si attende dalla squadra: “Punti e risultati. Proviamo a vincere le partite dovunque andiamo, senza essere attendista. Anche a Bergamo abbiamo dimostrato la nostra mentalità. Dobbiamo fare punti in campionato e in Conference, perché siamo in ritardo”.