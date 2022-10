“Me lo aspetto”: Gasperini si gode la maglia rosa. Annuncio su Zapata

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo vittoria in casa contro la Fiorentina, rilasciando anche un annuncio su Zapata

È un’Atalanta diversa, ma di nuovo vincente. Merito del tecnico, Gian Piero Gasperini, che ha saputo ritrovare una formula giusta e, di conseguenza, dare nuovamente entusiasmo al proprio gruppo. Alcuni protagonisti sono cambiati, ma la ‘Dea’ continua a fare calcio oltre che a dire la sua ai vertici della Serie A. Ora ne sa qualcosa anche la Fiorentina targata Vincenzo Italiano.

La ‘Viola’ sta attraversando un momento buio da inizio stagione. Oggi è bastata la rete a firma Lookman ad affossare la truppa toscana e spedire i nerazzurri in vetta alla classifica insieme al Napoli (bottino da 20 punti). Gasperini, ovviamente, non può che essere soddisfatto di questa prima parte di annata. Il mister ha così commentato la significativa vittoria nel post gara ai microfoni di ‘Dazn’: “Speravo di chiudere il match con un gol in più nel finale, perché ci avrebbe risparmiato un po’ di pathos. La squadra, però, è stata brava“.

MENTALITÀ: “Parliamo di fattori che sono tutti importanti. Noi siamo cresciuti anche sul piano del gioco. Io mi aspetto questo. Diversi elementi sono cambiati in questa squadra, ma lo spirito di chi ha giocato e chi è entrato dalla panchina è stato straordinario. Sono soddisfatto, volevamo i tre punti e siamo riusciti a conquistarli”.

PRIMO POSTO: “Siamo felici di essere tornati al primo posto, cercheremo di continuare così il più a lungo possibile e, intanto, ci confrontiamo con tutte le squadre della Serie A. E crescono anche alcuni ragazzi ventenni. I risultati aiutano tutti a lavorare meglio e permettono ai giovani di crescere più facilmente“.

Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Mi auguro che Zapata torni col Sassuolo”

SCUDETTO: “L’ho detto tante volte, abbiamo la maglia rosa che vogliamo difendere con i denti. Vogliamo portarla il più a lungo possibile. Dopo otto giornate non si era mai verificata una situazione del genere e questa è la nostra prima soddisfazione. Cerchiamo di migliorarci, è la cosa importante“.

OBIETTIVI: “Le 300 panchine e la partita contro l’Udinese. Ora giustamente dobbiamo essere contenti del risultato e della prestazione di oggi. Tra un paio di giorni penseremo alla gara di Udine“.

Gasperini, poi, è intervenuto in conferenza stampa, rilasciando un doppio annuncio sugli infortunati Toloi e Zapata: “Toloi sembra abbia accusato un piccolo infortunio muscolare. Zapata ricomincerà ad allenarsi sul campo. È difficile che possa essere a disposizione per Udine, mi auguro che lo sarà per la settimana successiva“.