Cori razzisti contro Commisso, protesta UFFICIALE: “Misure severe dal Governo”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato del brutto episodio di razzismo che ha colpito oggi il presidente Commisso

Continua il momento buio della Fiorentina. La squadra guidata da Vincenzo Italiano si trova attualmente all’undicesimo posto della classifica con un magro bottino di 9 punti in otto giornate di campionato. Un ruolino di marcia sicuramente insoddisfacente, a maggior ragione considerando il passo avanti importante che la ‘Viola’ aveva compiuto nella scorsa stagione, riuscendo a tornare in Europa dopo diversi anni.

I toscani però, a differenza di quanto accadeva mesi fa, stanno trovando parecchie difficoltà a segnare. Il gruppo non gira nel verso giusto e oggi sul campo dell’Atalanta la musica non è cambiata affatto. È bastata la rete firmata Lookman alla ‘Dea’ a conquistare tre punti che significano nuovamente primo posto insieme al Napoli di Luciano Spalletti. Gian Piero Gasperini sembra aver trovato la formula giusta, al fine di mantenere la propria squadra ad alti livelli (come ci ha abituato da ormai parecchio tempo).

La Fiorentina ha bisogno di guardarsi dentro nel profondo e riacquistare quell’entusiasmo e quella fiducia nei suoi mezzi che l’avevano contraddistinta nel recente passato. Purtroppo, oltre al periodo a dir poco negativo della Fiorentina, bisogna sottolineare l’ennesimo episodio di razzismo, andato in scena proprio durante la gara del Gewiss Stadium.

Fiorentina, Commisso vittima di razzismo. Barone: “Deve intervenire anche il Governo”

In particolare, il presidente della ‘Viola’ Rocco Commisso è stato vittima di alcuni cori razzisti provenienti dalla curva dell’Atalanta. Tra il primo e il secondo tempo, si è così espresso sulla triste vicenda il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone. Di seguito le sue parole rilasciate in un comunicato ufficiale: “Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso. Non da parte di un singolo individuo, bensì da parte di tutta una curva. Noi abbiamo combattuto il razzismo in America ed oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile. Non deve intervenire solo la Lega, ma anche il CONI e il Governo“. Barone incalza: “Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L’attenzione deve essere a livello mondiale, non è più possibile fare finta di niente“.