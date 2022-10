PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-TORINO 3-1 | Super Anguissa, combatte Sanabria

Napoli-Torino ha aperto l’ottava giornata di Serie A: si chiude sul 3-1: con super Anguissa. Sesta vittoria consecutiva per Spalletti

PAGELLE NAPOLI

Meret 7- Un solo intervento nel primo tempo, si distende bene su Vlasic. Nel finale non può nulla sul diagonale di Sanabria: coperto. Nel secondo tempo, il forcing del Toro non lo costringe a grandi interventi salvo che nel finale su Radonjic: grande intervento

Di Lorenzo 6 – L’affidabilità è sempre altissima, così come la voglia di spingere sempre al massimo in asse con Politano. Nella ripresa, qualche spunto di Lazaro che punge. Sfiora il gol nel finale

Rrahmani 6.5 – Sereno nelle chiusure, pragmatico, guida. Nessuna responsabilità sul gol del 3-1 del Toro. Bene anche quando il Toro arriva in forcing

Minjae 7.5 – Dimostra di meritare il premio di miglior giocatore di settembre: anticipi, scivolate (una fantastica su Sanabria), contrasti. Alza il muro Kim e sfiora anche la deviazione per evitare il gol di Sanabria. Nella ripresa non perde la lucidità, anzi

Mario Rui 6.5 – Eccezionale il cross per l’1-0 di Anguissa, sempre attento in diagonale. Sfortunato a ritrovarsi sul tacco il pallone che carambola su Sanabria nel finale di frazione (80′ Olivera sv)

Anguissa 8 – Un avvio di partita difficile anche da spiegare: onnipresente in fase difensiva, due gol (uno di testa ed un altro in sgroppata di 70 metri). Tutto questo in 12 minuti. Poi, un primo tempo assolutamente gagliardo ed un secondo di apnea e forza

Lobotka 8 – Lukic prova a schermarlo, il regista del Napoli manco prende in considerazione la maracatura e fa girare il pallone a velocità folle nel primo tempo. I recuperi palla, poi: roba da Manchester City e di alto profilo. Non perde mai un pallone, mai lucidità

Zielinski 6 – Un po’ passivo rispetto ai compagni, ma ha il grande merito di mettere dentro l’assist del 3-1 per Kvara (62′ Ndombele 6 – Mezz’ora di continuità, di diversi tackle e del contribuito a spezzare il forcing granata)

Politano 6.5 – Scatta, contro-scatta e dimostra come l’infortunio sia alle spalle. Primo tempo importante, nel secondo finisce la benzina dopo un grande sacrificio anche difensivo (68′ Lozano – Prova qualche sortita, bravo nell’aiuto nella fase di non possessp

Raspadori 6.5 – Gioca sempre a due tocchi, sempre nel vivo della manovra, anche se nel primo tempo ha una sola occasione da gol. Stesso canovaccio nel primo quarto d’ora della ripresa (62′ Simeone 6 – Lotta, anche se riesce a fare poco)

Kvaratskhelia 6.5 – Si prende un sacco di rimbrotti da Spalletti nel primo tempo: poi, cambia passo e decide di fare il 3-1, dimostrando calciatore di alto ed altro livello (80′ Elmas sv)

All. Spalletti 8 – Sesta vittoria consecutiva. Giocando un primo tempo da filmare e conservare per i posteri per mostrare l’evoluzione del calcio. Secondo tempo di sofferenza, come sanno fare i vincenti

PAGELLE TORINO

Milinkovic-Savic 6 – Sul secondo gol di Anguissa può fare meglio, appare abbastanza insicuro. Poco impegnato nella ripresa, salvo che nel finale salva su Lozano

Djidji 6 – Quando Kvara accelera, si arrende: poi, si fa irretire dai movimenti del Napoli che cercano di stanarlo per aprire spazi. Meglio nella ripresa

Buongiorno 6.5 – Lavora su Rapsadori, ma non riesce a limitarlo nel lavoro di raccordo. Si adatta anche su Simeone, chiude una bella gara

Rodriguez 5 – Male nel primo tempo sull’asse Politano-Di Lorenzo. Non riesce a lavorare d’intesa con Lazaro e la fascia è proprietà azzurra (85′ Schuurs sv)

Singo 6 – Prova a supportare Djidji, fa pochino nelle due fasi. Partecipa alla rinascita granata (85′ Karamoh sv)

Lukic 6 – Ha il compito di schermare Lobotka: non riesce nell’operazione. Meglio quando deve portare palla. Nella ripresa è l’uomo che guida la crescita del Toro

Linetty 6 – Massimi gli concede gli interventi ruvidi su Anguissa che non servono a limitare il camerunense. Con il calo di Anguissa trova tempi e spazi non immaginabili (74′ Adopo sv)

Lazaro 5.5 – Solo un’accelerazione nel finale, basta così nel suo primo tempo. Cresce sensibilmente nella ripresa, mettendo in difficoltà la catena di destra del Napoli (74′ Ola Aina sv)

Miranchuk 5.5 – Rientra dopo un lungo infortunio, si vede che non ha ancora la giusta condizione (68′ Radonjic 6.5 – Si mette subito in evidenza con qualche bella conclusione, una in particolare neutralizzata da Meret brillantemente)

Vlasic 6.5 – Poca roba il suo primo tempo: prova ad accendersi, sempre spento dalla fase difensiva azzurra. Guida il cambiamento dell’inerzia della gara nella ripresa, con un Toro che ci prova con continuità

Sanabria 7 – Quello che lotta, che ci mette l’orgoglio. Trova il gol, sfiora il raddoppio, migliore dei suoi. Trascina i suoi in un secondo tempo col Toro che pressa in modo totalmente diverso

All. Juric 6 – Perde perché la differenza tra le due squadre c’è. Ma, dopo un primo tempo di accademia azzurra, esce dal Maradona tra gli applausi per l’applicazione

PAGELLA ARBITRO

Massimi 5.5 – Fischia il giusto, cerca di limitare l’uso dei cartellini, poi diventa troppo permissivo nei confronti degli interventi del Torino fin quando non è costretto ad inveritire la rotta