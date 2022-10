Milan, emergenza totale per Pioli: altro infortunio muscolare

Si ferma un altro rossonero nel giorno di Empoli-Milan: infortunio muscolare che lo mette a rischio anche per Chelsea e Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan è partito questa mattina in direzione Empoli. Questa sera i rossoneri, reduci dall’immeritato ko nello scontro diretto col Napoli di Spalletti, sfideranno la squadra di Paolo Zanetti per riprendere la corsa in campionato.

“Le assenze? Le soste sono molto particolari in questo momento, tantissimi sono andati in Nazionale e quello che ho visto tra ieri e oggi mi è piaciuto molto. Rebic sarà convocato, Origi sta meglio ma non è ancora disponibile. Gli altri tutti disponibili tranne Theo Hernandez, Maignan e gli altri lungodegenti”. Nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Alle porte ci sono i due big match di Champions League e campionato contro Chelsea e Juventus e l’allenatore non vuole alibi: “Siamo un gruppo coeso e compatto, dove ognuno è a disposizione per aiutare l’altro. La squadra è forte e ho piena fiducia in chi domani sarà a disposizione. Bisognerà trovare gli equilibri giusti”. Oltre agli infortunati Maignan, Theo Hernandez e all’affaticato Bennacer, reduce dalle gare con l’Algeria, Pioli perde però anche Messias. L’esterno non è partito per la Toscana a causa di un problema muscolare a un polpaccio. Il giocatore, non convocato, rischia di rimanere fuori per diversi giorni.

Empoli-Milan, si ferma anche Messias: Chelsea e Juventus in dubbio

Niente Empoli per Messias. Un risentimento muscolare al polpaccio destro ha bloccato il brasiliano, che non è stato convocato per il match di questa sera in programma al ‘Castellani’. L’esterno è così in dubbio anche per Chelsea e Juventus: i campioni d’Italia in carica sfideranno martedì i ‘Blues’ per consolidare il primo posto nel girone, mentre sabato a San Siro arriverà la squadra di Massimiliano Allegri. Si attendono ora nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Messias e degli altri big infortunati in casa Milan.