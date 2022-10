Scelta imposta ad Inzaghi: “Non può farlo giocare”

Inter-Roma, il giudizio dei tifosi e la scelta obbligata per Inzaghi: Caressa senza messe misure sulla possibile decisione.

Inter-Roma non sarà mai una partita banale. Storia di una grande rivalità alimentata da duelli testa a testa appassionanti, ma non solo. Si configura anche come la sfida di Mourinho – squalificato – contro il suo passato più luminoso, e una contesa che metterà in palio tre punti di fondamentale importanza per entrambe le squadre, che per motivi diversi vogliono ritornare immediatamente a fare il bottino pieno.

L’Inter avrà vissuto per forza di cose questa vigilia con le maggiori pressioni. La sconfitta della Dacia Arena ha portato con sé numerosi strascichi e polemiche. Ai tifosi non è andata giù soprattutto la gestione dei cambi di Inzaghi, che ha fatto storcere il naso non solo ai supporters nerazzurri, ma anche a Bastoni, che non ha fatto nulla per esternare il suo malumore. Inzaghi per adesso non è in discussione, ma per forza di cose ci si aspetta un cambio di rotta, per non compromettere sin da subito una stagione iniziata con altri propositi.

Inter-Roma e la scelta su Gagliardini: la sentenza di Caressa

L’approccio alla partita sarà sicuramente di fondamentale importanza, con l’Inter e la Roma che proveranno ad azzannare la gara sin dalle prime battute, per indirizzarla sui binari a loro più congeniali. Ragion per cui, Inzaghi e Mourinho dovranno essere molto bravi ad indovinare la formazione titolare, per ridurre al minimo il margine di errore. Non può essere trascurato neanche il fattore ambientale, con il San Siro tinto di nerazzurro che in questo primo scorcio di stagione ha mugugnato in più di una circostanza. A tal proposito, Fabio Caressa si è espresso sulla scelta legata a Gagliardini, che salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbe partire titolare.

Ecco quanto riferito da Caressa a Sky: “Inzaghi? Sono sicuro che se avesse avuto la possibilità di scegliere liberamente, avrebbe lanciato Gagliardini già dal primo minuto nel match contro la Roma. Purtroppo per lui, i tifosi non lo vogliono vedere ed avrebbe ricevuto fischi ad ogni pallone toccato in campo.”