Barella diventa un caso al’Inter: “E’ insopportabile”

Nicolò Barella è un perno dell’Inter di Simone Inzaghi, ma oggi si è aperto una sorta di ‘caso’ attorno al centrocampista. Scopriamo di cosa si tratta

Nicolò Barella è praticamente impossibile da mettere in discussione per quello che rappresenta per l’Inter sotto il profilo tecnico e nello spogliatoio.

Il centrocampista è un perno assoluto della squadra di Simone Inzaghi, ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Oggi è stato prezioso anche in occasione del parziale vantaggio dell’Inter, firmato da Federico Dimarco, ma molti tifosi hanno notato ben altro e in particolare un atteggiamento che ha scatenato le reazioni di molti utenti sui social negli ultimi minuti.

L’atteggiamento di Barella in Inter-Roma scatena la reazione dei tifosi

Il calciatore sardo, infatti, soprattutto a inizio partita, ha avuto un linguaggio del corpo particolarmente insofferente verso diversi dei suoi compagni di squadra. Non è stato raro vederlo a braccia larghe come gesto di disappunto, dopo che alcune giocate non riuscivano o perché semplicemente voleva delle scelte diverse. Anche nel riscaldamento prepartita, Barella, dopo non essere riuscito a recuperare un pallone, ha mostrato la stessa insofferenza. Un atteggiamento che non è piaciuto ai suoi tifosi che l’hanno criticato sui social. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Ormai Barella trascorre il 90% della partita a cagare il c4zzo ai suoi compagni di squadra #InterRoma — Corriere del Mancino (@BarbaNeraSatira) October 1, 2022

#Barella francamente incomprensibile. Si lamenta sempre con i compagni manco fosse Modric o Iniesta (che per altro non si lamentavano mai con i compagni).#InterRoma — Francesco (@ilmarax) October 1, 2022

Appena vedo barella sbracciare verso un compagno di nuovo partono gli insulti eh lo dico — mattia.ds7 (@Ds7Mattia) October 1, 2022