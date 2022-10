Inzaghi trema, stop più lungo del previsto: “Rientro nel 2023”

Durante la sosta per le nazionali, l’Inter ha perso un elemento molto importante come Marcelo Brozovic. Ancora da definire al 100% i tempi di recupero e il rientro del centrocampista croato

La sosta per le nazionali è andata in archivio e a partire da oggi pomeriggio torneranno in campo le squadre di Serie A a partire da Napoli-Torino. Alle 18 sarà quindi la volta di Inter-Roma, il big dell’ottava giornata di campionato, che vedrà la truppa di Inzaghi chiamata a non fallire ancora dopo il ko di Udine arrivato appena prima della pausa.

Il tecnico nerazzurro come già noto dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, che però oltre alla squalifica dovrà anche fronteggiare un infortunio rimediato proprio con la maglia della sua Croazia. Durante la sfida di Nations League contro l’Austria è infatti andato ko il numero 77 interista con gli esami che hanno poi confermato le brutte impressioni della serata sottolineando una lesione parziale dei flessori. Stop quindi consistente per Brozovic che lascerà così a Inzaghi il compito di trovare una soluzione tattica all’altezza.

Inter, Brozovic ko: i tempi di recupero restano incerti

Simone Inzaghi contro la Roma si dovrebbe affidare al giovane Asllani, chiamato al grande salto immediato dopo tanta panchina. Intanto a tenere in apprensione il club nerazzurro sono proprio le condizioni e i tempi di recupero dello stesso Brozovic. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, pur di salvaguardare poi il regolare svolgimento del suo Mondiale con la Croazia il centrocampista dell’Inter potrebbe tornare con molta prudenza e al momento non può essere esclusa alcuna strada. Non vi sono infatti certezze sui tempi di recupero più o meno lunghi del calciatore.

A tal proposito secondo ‘Sport Mediaset’ nella peggiore delle ipotesi Brozovic con la maglia dell’Inter potrebbe anche fare rientro direttamente nel 2023. La situazione resta aperta, in divenire e tutta da definire ancora per fare chiarezza su quello che a tutti gli effetti è uno dei calciatori più importanti di tutta la rosa di Simone Inzaghi. L’Inter intanto scende in campo contro la Roma nel pomeriggio per risollevarsi dopo un periodo di alti e bassi.