Pioli svela il segreto: “Lo abbiamo visto nei loro video”

Al termine di Empoli-Milan, il tecnico rossonero ha commentato la prestazione dei suoi calciatori e svelato un piccolo segreto

Pioli mostra tutta la sua soddisfazione dopo il successo del Milan sul campo dell’Empoli.

Intervenuto a ‘DAZN’ il tecnico rossonero commenta così la partita: “Gli infortuni ci hanno un po’ disunito, ma è una vittoria importante perché venivamo da una sconfitta e volevamo ripartire con il piede giusto. Gli infortuni ci sono ma dobbiamo andare avanti e farlo con grande convinzione”.

RIMESSA TONALI – “Avevamo visto dei video che l’Empoli faceva così, ci è andata bene. Questo significa stare dietro la partita”.

STEP AVANTI – “Dal punto di vista della mentalità e della consapevolezza. I ragazzi giovani sono quelli del 2004, 2003, noi non siamo più giovani. La vittoria dello scudetto ha dato più convinzione, ci piace il modo di giocare. Quando si parla di un Milan giovane non è vero: non siamo più giovani, siamo maturi per fare questo tipo di prestazione”.

INFORTUNI – “Adesso andremo ad analizzare. Oggi abbiamo avuto due infortuni muscolari, valuteremo un po’ tutte le situazioni. Giocare tanto non aiuta, gli infortuni muscolari in generale sono aumentati del 20%. Dispiace ma questo ci farà ricompattare ancora di più”.

Empoli-Milan, Pioli: “Dobbiamo segnare di più”

UMORE – “Sono contento di tutta la prestazione della squadra. Certo dobbiamo segnare di più ma della prestazione della squadra sono contento. Certo se riuscissimo a soffrire un po’ di meno, sarebbe una situazione ancora più favorevole”

BALLO TOURE – “Ha davanti a sé un giocatore fenomenale ed ha trovato poco spazio. Sono contento per lui perché è uno dei giocatori che ha giocato meno, ma non ha mai fatto mancare il suo apporto. Lo scorso anno anche grazie a lui abbiamo vinto lo scudetto”