“Sopravvalutato”: dopo la sostituzione arriva la ‘sentenza’

Bocciatura inattesa durante Empoli-Milan, i tifosi insorgono e chiedono l’intervento di Ibrahimovic: “Serve la sua cura”

Un Milan fermato dalla sfortuna. Contro l’Empoli i rossoneri faticano e lo fanno anche a causa delle tante assenze con cui è costretto a fare i conti Pioli.

A quelle della vigilia (da Theo Hernandez a Maignan) si aggiungono i tre infortuni durante il match: Saelemaeker, Calabria e Kjaer sono costretti ad alzare bandiera bianca, aggravando la situazione in casa milanista.

Questo però non giustifica una prestazione non certo all’altezza dei padroni di casa che falliscono troppe palle gol, dimostrando poca cattiveria sotto porta e non solo. Tra i calciatori più beccati c’è anche il grande colpo del mercato estivo di Maldini: De Ketelaere. Il trequartista belga fa intravedere sprazzi del suo talento ma è troppo poco costante e soprattutto poco incisivo quando si tratta di fare la giocata decisiva. Così i tifosi rossoneri lo hanno preso di mira sui social, tanto da farlo finire in tendenza. I tweet, tranne qualcuno che chiede ancora pazienza e intravede un grande futuro per lui, sono soprattutto di critiche.

Empoli-Milan, De Ketelaere bocciato: “Serve la cura Ibrahimovic”

Numerosi i tweet che prendono di mira il 21enne talento belga che paga anche, se non soprattutto, l’essere stato la grande ‘ossessione’ del mercato del Milan. Lunga e complicata trattativa, oltre trenta milioni spesi e un rendimento che finora non è stato dei migliori.

Ed allora c’è chi senza mezzi termini lo definisce un “pacco” e chi chiede gli chiede di darsi una svegliata. C’è anche chi ha la soluzione già pronta: “Un mese di cura Ibrahimovic” per capire che in campo senza un altro tipo di atteggiamento.

Ecco alcuni dei tweet che riguardano De Ketelaere:

Con questa grinta #DeKetelaere in Italia fa 2 gol in 25 anni. É ora che capisca dov'è.#EmpoliMilan — Michele 🏄🏼 (@MMichele_3) October 1, 2022

Continua la sfortuna per gli infortuni e le occasioni mancate.#DeKetelaere deve darsi una mossa, non bastano le finezze. #milan#EmpoliMilan — Stefano Rigon (@StefanoRigon65) October 1, 2022

#EmpoliMilan cosa ci vedono in #DeKetelaere? Dorme, serve la cura #Ibra per un mesetto.

Dentro #Adli che sembra piú sveglio.

L'Empoli stasera merita di vincere. — Taichi🇮🇹🧱 (@forexandjam) October 1, 2022