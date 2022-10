DIRETTA Serie A, Inter-Roma: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Mourinho in tempo reale

L’Inter ospita la Roma a San Siro nel secondo anticipo della ottava giornata del campionato di Serie A, in quello che è il big match di questo turno e che può già essere decisivo per le ambizioni scudetto delle due formazioni.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono rialzare subito la testa dopo il ko contro l’Udinese, già il terzo in questo campionato, arrivato prima della sosta per le Nazionali per puntellare la panchina dello stesso tecnico piacentino ed evitare di perdere contatto dalle posizioni di testa. Serve una vittoria per operare il sorpasso sui capitolini e prepararsi al meglio all’altra super sfida in programma martedì contro il Barcellona per la terza giornata di Champions. Dall’altro i giallorossi del grande ex Mourinho, squalificato e sostituito in panchina da Foti, hanno bisogno a loro volta di tre punti per riscattare la sconfitta subita in casa contro l’Atalanta e rilanciare le proprie quotazioni almeno per il quarto posto. Nella passata stagione, sempre a Milano, i meneghini si imposero 3-1 con le reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez prima del gol della bandiera di Mkhitaryan, nel frattempo passato all’Inter. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Dybala. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta 17, Udinese 16, Lazio 14, Milan 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più