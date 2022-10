DIRETTA Serie A, Empoli-Milan: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti ed il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita all’Empoli nel terzo ed ultimo anticipo del sabato in una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A, tra due squadre che sono arrivate alla sosta per le Nazionali con risultati a sorpresa nel bene e nel male.

I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Napoli nello scontro diretto in chiave scudetto che i campioni d’Italia vogliono subito cancellare e riscattare con un successo in trasferta per evitare di perdere terreno rispetto alle formazioni in vetta. Tre punti che ridarebbero anche morale in vista del doppio confronto in Champions League contro il Chelsea che vedrà il primo atto mercoledì a Londra. Invece gli azzurri di Paolo Zanetti vengono dalla prima vittoria stagionale ottenuta sul campo del Bologna che ha permesso ai toscani di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ora serve un risultato di prestigio per non essere subito risucchiati nel gorgo. Lo scorso anno, su questo terreno di gioco, i meneghini portarono a casa la partita con il risultato di 4-2 con la doppietta di Kessie e le reti di Florenzi e Theo Hernandez. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Carlo Castellani’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Grassi; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta 17, Udinese e Roma* 16, Lazio 14, Milan 14, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più