Ha cambiato totalmente idea: rinnovo e sorpresa Milan

Il Milan è sempre molto attento sul calciomercato per rinforzare la sua squadra. L’ultima notizia cambia totalmente prospettiva sul suo futuro

Il calcio è imprevedibile e probabilmente è bello anche per questo. Sono tante le occasioni in cui le squadre sovvertono i pronostici, arrivando alla vittoria o alla sconfitta quando ci si attendeva esattamente l’opposto.

È così anche sul calciomercato quando, fino all’ultimo momento, non si può mai dire se davvero una trattativa andrà a buon fine o se la firma salterà. E un discorso del genere possiamo farlo anche per Memphis Depay. L’attaccante olandese è stato protagonista delle ultime settimane di calciomercato, quando sembrava dovesse cambiare maglia, visto l’abbondanza in casa Barcellona, e la Juventus si era fortemente interessata a lui. Alla fine, nelle scelte dei bianconeri, ha avuto la meglio Arkadiusz Milik, per la gioia di Massimiliano Allegri, e soprattutto Depay ha deciso di restare al Barcellona. Il suo futuro, però, è comunque in bilico, dato che il suo contratto scadrà a giugno del 2023. Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato come il Milan tenesse d’occhio il profilo dell’olandese per rinnovare l’attacco. Già oggi, però, arrivano delle notizie un po’ diverse.

Il Milan si allontana da Depay: Xavi ha cambiato idea

Infatti, in Spagna non sono affatto sicuri del fatto che Depay sia davvero così vicino a lasciare il Barcellona, anzi. L’olandese ha giocato pochissimo fino a oggi, è vero, ma secondo quanto riporta ‘El Nacional’, sta stupendo per professionalità e dedizione. Xavi e il suo staff avrebbero, quindi, cambiato idea sul suo conto, tanto che adesso diventa concreta l’ipotesi di un rinnovo di contratto. C’è tempo per decidere, ma le cose sembrano già essere del tutto cambiate, con buona pace delle pretendenti.

Oltre al Milan, infatti, sono diverse le squadre che si sono interessate al ragazzo, soprattutto in Premier League, dove non è riuscito a lasciare il segno con la maglia del Manchester United. Depay già quest’estate ha espresso il suo amore per il Barcellona e, quindi, possiamo immaginare che sarebbe felice di restare a disposizione di Xavi.