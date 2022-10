Porte aperte per Lukaku: addio Inter e nuova avventura

Calciomercato Inter, futuro Lukaku a sorpresa: il nuovo ribaltone che potrebbe rimescolare di nuovo le carte in tavola.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, gara di cartello della prossimo turno di campionato. Appuntamento molto importante per entrambe le compagini, desiderose di riscattare il doppio KO patito prima della sosta per le Nazionali.

Ci si aspettava un suo recupero in extremis, ed invece Romelu Lukaku non sarà della partita. Il gigante belga non ce l’ha fatta a recuperare dal problema ai flessori patito lo scorso 29 agosto: brutta tegola per Inzaghi, che però può contare su un parco attaccanti di assoluto valore. L’impatto di Lukaku con la nuova realtà non è stato sicuramente da trascurare: in goal alla prima contro il Lecce, “Big Rom” ha servito anche un assist a Lautaro Martinez per stappare la partita contro lo Spezia. Fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti nerazzurri, il suo futuro non è però delineato in modo ancora netto.

Calciomercato Inter, il ritorno di Lukaku al Chelsea: Potter apre la porta

Il ritorno del gigante belga all’Inter si è concretizzato con la formula del prestito oneroso, senza alcun diritto od obbligo di riscatto. Lukaku ha fatto il bello e il cattivo tempo pur di abbracciare nuovamente quella realtà nella quale sotto la gestione Conte è esploso definitivamente, ed è quindi verosimile che punti i piedi per restare ancora diversi anni. Il binomio Inter-Lukaku, però, per poter risultare nuovamente vincente dovrà tirare in causa anche il Chelsea, il club che ne detiene ancora il cartellino. Ricordiamo che una delle cause della partenza immediata dell’ex United è stato lo scorso feeling instaurato con Tuchel, che i Blues hanno deciso di esonerare qualche settimana fa.

Come riferito da ESPN, Graham Potter non avrebbe invece chiuso la porta a Lukaku, con il quale potrebbe avere dei contatti diretti al termine di questa stagione. Nel caso in cui il calciatore dovesse aprire la porta all’ipotesi di un ritorno a Londra o se l’Inter non trovasse l’accordo con il Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo del proprio attaccante, Potter potrebbe far saltare il banco, creando le condizioni per un ritorno alla base “Big Rom” che al momento resta comunque molto complicato.