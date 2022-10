“Trattativa già avviata”: così l’Inter lo soffia a Juve e Roma

Calciomercato Inter, Marotta fa sul serio: contatti avviati in vista di un nuovo affare low cost. Roma e Juventus avvisate.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, una delle classiche del nostro campionato che potrebbe fornire ulteriori dettagli in merito allo stato di forma delle sue squadre.

I nerazzurri, infatti, dopo lo scivolone della Dacia Arena sono chiamati ad un riscatto immediato, con il quale poter gettare alle spalle critiche e polemiche. Lautaro e compagni se la vedranno con una Roma che, benché sconfitta dall’Atalanta, sembra in costante crescita in termini di autostima e di tracce di gioco. Tuttavia, Inter-Roma potrebbe essere trasposto anche lontano dal rettangolo verde. Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura della sessione invernale trasferimenti, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non lasciarsi sfuggire occasioni intriganti a costi relativamente contenuti.

Calciomercato, colpo low cost per l’Inter: Marotta fa sul serio

Ne sa qualcosa l’Inter, con Marotta che negli ultimi anni ci ha abituati ad affari di questo genere. Non è un caso che – stando a quanto riferito dalla Turchia – i meneghini abbiano avviato contatti importanti per capire la fattibilità dell’operazione Söyüncü. Il difensore centrale turco è legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, e potrebbe rappresentare il profilo ideale per diversi club in Serie A. Roma e Juve, ad esempio, avevano sondato esplorativamente la situazione, senza affondare il colpo.

Come evidenziato da Istanbul dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, Chelsea, Inter e Villarreal avrebbero invece cominciato ad intavolare trattative concrete, andando al di là dei meri sondaggi di circostanza. L’ex Friburgo, fisico ma allo stesso tempo capace anche di far partire dal basso l’azione, sta calamitando molte attenzioni, e potrebbe dar vita a stretto giro di posta ad un vero e proprio duello. Sotto questo punto di vista, un primo banco di prova sarà rappresentato inevitabilmente dal mercato di gennaio, che potrebbe confermare o ribaltare questo status quo. Staremo a vedere se uno dei tre club in questione possa effettivamente mettere le mani su Söyüncü.