Doppio recupero e un ballottaggio: piano anti-Inter di Mourinho

Arrivano importanti novità in casa Roma in vista della sfida contro l’Inter: due recuperi pesanti per Mourinho

È la partita del weekend di Serie A, è una sfida mai banale, è Mourinho che preparerà i suoi uomini contro la società dove ha vissuto momenti magici: è Inter-Roma. Il big match dell’ottavo turno di campionato, che vedrà contrapposte due società che non possono permettersi di sbagliare.

Lo ‘Special One’, che non sarà presente a San Siro causa squalifica, è consapevole delle insidie che presenta la sfida di domani sera. Proprio per questo motivo sono molto importanti le notizie che arrivano da Trigoria nella giornata di oggi e la mente da scacchista del tecnico portoghese sta riflettendo su una mossa a sorpresa. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande rispetto per la Roma e per Mourinho. Tutte le ultime sulla compagine giallorossa.

Le ultime su Roma-Inter | Recuperati Dybala e Pellegrini

Da Trigoria arriva la più dolce delle notizie per i tifosi giallorossi: si è allenato regolarmente in gruppo Paulo Dybala. L’argentino era reduce da un infortunio che non gli ha permesso di essere in campo nell’ultima uscita della Roma, ma riuscirà ad essere a disposizione di José Mourinho per il big match di San Siro. Lo ‘Special One’ può sorridere anche per il recupero di Lorenzo Pellegrini, che ha saltato gli impegni della Nazionale per infortunio. Anche lui domani prenderà parte alla sfida.

Nel frattempo, poi, Mou sta riflettendo su una mossa a sorpresa: quella di schierare Zalewski titolare dal primo minuto sulla sinistra, spostando Leonardo Spinazzola sulla destra. Uno scenario che potrebbe cogliere di sorpresa Simone Inzaghi e dare nuova spinta alle corsie esterne giallorosse. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida spettacolare domani sera, con due squadre che hanno un enorme bisogno di vincere un big match. I nerazzurri hanno perso tutti gli scontri diretti affrontati fino ad ora, mentre la Roma è riuscita a strappare un pareggio a Torino contro la Juventus. Avere a disposizione Dybala e Pellegrini, proprio considerando l’importanza del match, è la migliore notizia possibile per lo ‘Special One’.