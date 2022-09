DIRETTA | Inter-Roma, Inzaghi in conferenza: “Per Lukaku servirà altro tempo. E su Asllani…” LIVE

Vigilia del big match Inter-Roma, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Ritorna domani il campionato di Serie A dopo la pausa per le nazionali e propone subito un big match. A San Siro, nella gara delle ore 18, saranno di scena Inter e Roma, in una sfida cruciale per entrambe.

Nerazzurri alle spalle dei giallorossi di un punto in classifica, sia i milanesi che i capitolini vengono da una sconfitta. La squadra di Inzaghi ha perso contro l’Udinese, quella di Mourinho contro l’Atalanta. Soprattutto il tecnico interista viene da numerose critiche ricevute e deve cercare di invertire la tendenza di un avvio di stagione piuttosto altalenante. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida saranno seguite, a partire dalle ore 14, dalla redazione di Calciomercato.it.

ROMA – “Sarà un partita molto molto impegnativa, fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte, che si è rinforzata con molta qualità e con un grande allenatore. Ieri è stato il primo giorno che ho incontrato i ragazzi dopo la sconfitta di Udine, l’abbiamo analizzata e abbiamo cercato di preparare una partita importante davanti ai nostri tifosi”

ATMOSFERA DIVERSA – “Lo sapremo domani dopo la partita, noi sappiamo che la sconfitta di Udine è arrivata a causa nostra, perché siamo stati sotto al nostro standard. Sappiamo che dobbiamo fare di più già a partire dalla partita di domani”

ASLLANI e LUKAKU – “Per quanto riguarda Romelu, c’è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante, lo staff sta lavorando per recuperarlo. È passato un mese, però servirà ancora un po’ di tempo. Per quanto riguarda Asllani è un giocatore scelto da me e la società, che sta facendo bene, sta lavorando bene dall’inizio e domani sicuramente comincerà la partita. A centrocampo ho delle difficoltà, perché ho Asslani, Mkhitaryan, Barella e Chalanoglu, sono solo in quattro. Tre giocheranno e uno entrerà, perché ho infortunato Brozovic e anche Gagliardini negli ultimi due giorni non è riuscito ad allenarsi e vediamo se riuscirà a recuperare almeno per venire in panchina”

SCONTRI DIRETTI – “Chiaramente dobbiamo fare di più e meglio. Tralasciando il Bayern Monaco, che è un altro livello e un’altra competizione, col Milan e la Lazio dovevamo e potevamo fare meglio. Lo sappiamo”

