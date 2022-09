Milan, 25 milioni per il difensore del futuro: intrigo con Roma e Napoli

A caccia di un un difensore centrale di prospettiva, Milan, Napoli e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione in Bundesliga

Piero Martin Hincapié Reyna ha 20 e un futuro favoloso davanti. Come spesso accade ai sudamericani, il suo nome sui taccuini degli osservatori internazionali diventa semplicemente Piero Hincapié. Dal 2021 è sbarcato in Europa, in Bundesliga, con il Bayer Leverkusen. Arriva dall’Ecuador, Esmeraldas, dove Las Palmas Beach si affaccia sull’Oceano Pacifico. I primi passi li ha mossi nel vivaio dell’Independiente del Valle con cui ha debuttato in prima squadra a 17 anni. Da lì è stato notato in Argentina e lo ha preso il Talleres ad agosto del 2020. L’idea sarebbe stata quella di rimanere cinque anni, la durata del contratto che firmò con il club di Cordoba, ma un anno dopo è arrivato il Bayer Leverkusen e con 8 milioni cash prese il difensore.

Hincapié è un centrale mancino che sa impostare molto bene, le sue doti spiccano in marcatura ma anche nel lancio lungo e millimetrico per far ripartire rapidamente il gioco. Non solo: un’altra qualità è quella di andare a cercare il contatto con l’avversario uscendo anche dalla propria zona di competenza per andarlo a prendere. La sua personalità è testimoniata dall’esperienza fatta in Copa America nel 2021, quando se la vede contro le grandi stelle di Brasile, Argentina e Uruguay e il ct Alfaro lo premia facendogli giocare cinque gare da titolare nelle quali emerge anche per le statistiche dei palloni toccati. Nella sua esperienza al Bayer Hincapié ha aggiunto anche l’attitudine a giocare da terzino sinistro, il suo secondo ruolo, nel quale viene preferito dal tecnico Seoane per la capacità di reggere l’urto dell’avversario nell’uno contro uno.

Lì perde qualcosa in fase di spinta, ma non si sottrae alle sovrapposizioni. Quella più decentrata è una posizione che in corso della gara gli consente anche di scivolare come centra sinistra quando la linea si fa a tre.

Calciomercato Milan, nuova sfida con Roma e Napoli per Hincapié

Il ds del Bayer Rolfes ha bloccato Hincapié con un contratto fino al 2026, ma ha recentemente dichiarato di sapere che il suo giocatore ha parecchio mercato. Anche per questo sin dalla scorsa estate sta parlando con il suo agente di rinnovo con adeguamento. Per adesso la sua quotazione oscilla intorno ai 25 milioni, in Italia Roma, Milan e Napoli lo hanno seguito in più di una circostanza, chiaro che lo status da extracomunitario rispetto al nostro Paese imponga riflessioni approfondite.

Il difensore ecuadoriano piace molto anche in Premier League, all’Arsenal. E lo guarda con un certo interesse anche il Tottenham. Il Bayer non ha fretta, ma è anche un club che di fronte all’idea di cedere non si è mai fatto troppi problemi.