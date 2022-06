CM.IT | Milan e Roma avvisati: tratta il rinnovo

Hincapié, finito nel mirino di Milan e Roma, tratta il rinnovo col Bayer Leverkusen. Le ultime

L’ultimo nome per la difesa del Milan è quello di Piero Hincapié, classe 2002 di proprietà del Bayer Leverkusen già nel giro della Nazionale ecuadoriana.

È confermato l’interesse dei rossoneri, ma anche della Roma, per il promettente difensore che si è messo in mostra in Bundesliga. Ad oggi, però, non è possibile parlare di un prezzo preciso: stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il Bayer Leverkusen sta discutendo con l’entourage di Hincapié per un rinnovo con adeguamento, nonostante un contratto ancora lungo e attualmente in scadenza nel 2026. Al momento la trattativa più concreta è quella per il rinnovo, anche se è confermato l’interesse di Milan, Roma e altri club stranieri in Europa. Le due big italiane sono dunque avvisate.