Segna più di un gol a partita, è lui il post Leao

Il Milan fa i conti con il difficile rinnovo di Leao e Maldini non vuole farsi trovare impreparato: pronto il sostituto

La volontà di restare al Milan c’è, ma per Rafael Leao serve uno sforzo del club rossonero per blindare il rinnovo.

La situazione dell’attaccante portoghese, in scadenza nel 2024, è stata spiegata in maniera molto chiara da Paolo Maldini: “Rafa capisce che il suo percorso nei prossimi anni deve essere al Milan e ce lo dice. Noi sappiamo che i calciatori forti vanno pagati in base al loro valore, ma se la squadra crescerà, Leao avrà tutto per competere ai massimi livelli. Poi non esistono incedibili in nessuna squadra al mondo”. Una frase finale che lascia aperta la porta a qualsiasi finale per una telenovela che alimenterà le pagine delle cronache milaniste nei prossimi mesi.

Rinnovo o addio perché Leao vuole restare al Milan, ma farlo a determinate condizioni. Ed allora toccherà alla società esaudirle o decidere di cederlo al migliore offerente. In quest’ultimo caso di pretendenti non ne mancano e i soldi che arriveranno, saranno reinvestiti per trovare un sostituto all’altezza del portoghese. Un sostituto che dovrà comunque rientrare nel progetto Milan: quindi sicuramente forte, ma anche giovane e ovviamente con parametri economici in linea con quelli della società.

Calciomercato Milan, Gakpo per il post Leao

Di nomi ne stanno circolando parecchi, ma il profilo giusto potrebbe portare ad un vecchio obiettivo rossonero. Si tratta di Cody Gakpo, esterno mancino del Psv Eindhoven, assoluto protagonista nella Eredivisie. Otto gol in sette partite per lui nel campionato olandese, un bottino considerevole completato anche da sei assist. Insomma, un ruolino di marcia che lo rende il sostituto perfetto di Leao anche se le complicazioni alla trattativa non mancano.

Il 23enne, infatti, è già ambito dai più grandi club europei. Il Manchester United lo ha seguito a lungo questa estate ed è pronto a tornare alla carica, di lui si è parlato in ottica Bayern Monaco e anche altre squadre di Premier League (dall’Arsenal al Southampton) lo prenderebbero volentieri. Una lista lunga che ha come logica conseguenza l’aumento del prezzo: Gakpo è valutato oltre quaranta milioni di euro, cifra destinata a lievitare ulteriormente viste le sue prestazioni. Il Milan però ci pensa: potrebbe essere lui il post Leao.