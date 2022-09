Lo vuole il Milan, ma ha stregato tutti: prezzo alle stelle

Il Milan drizza le antenne sul calciomercato, a caccia di un colpo molto interessante. La concorrenza, però, aumenta e il prezzo sale

Il Milan lavora con un modus operandi ben preciso sul calciomercato e ormai abbiamo imparato a conoscerlo.

A prescindere dalla proprietà, Paolo Maldini e i suoi collaboratori hanno impostato un progetto che si basa sulla valorizzazione di giovani selezionati e di talento, in un mix ben dosato con campioni già affermati e dalla grande esperienza internazionale. La scelta ha pagato, visto che è arrivato lo scudetto, e ha permesso di avere in casa calciatori come Rafael Leao, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Mike Maignan che ora valgono molto più rispetto al prezzo a cui sono stati acquistati. Una fortuna, anzi un tesoro, che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di sperperare dal punto di vista tecnico. Anzi, Maldini è sempre focalizzato sul miglioramento della squadra, senza spese folli. Ma l’ultimo nome nel suo mirino non è passato inosservato a diversi club internazionali, e con un paio di sponsor d’eccezione.

Il Milan è su Kiwior, ma il prezzo sale. E c’è il Barcellona

Stiamo parlando di Jakub Kiwior. Il centrale dello Spezia, solo classe 2000, sta mostrando qualità eccezionali che il Milan per primo ha notato, ma ora i rossoneri non sono più soli. Pensate a quanto detto negli scorsi giorni dal suo connazionale Robert Lewandowski, non uno a caso: “L’ho notato nel riscaldamento prima della partita e mi sono chiesto chi fosse. Poi l’ho visto giocare e ho realizzato che è un giocatore straordinario. Ha un potenziale enorme“. Un talento che, non a caso, è finito anche nel mirino del Barcellona e la lista è pronta ad allungarsi se le prestazioni continueranno a essere positive. Kiwior intriga per caratteristiche fisiche e tecniche, e poi ha anche grandi margini di miglioramento, sui quali sarebbero pronte a scommettere anche Juventus e Milan.

Inoltre, i Mondiali in Qatar potrebbero metterlo ulteriormente in mostra e far schizzare il prezzo alle stelle. Se ora lo Spezia chiede 15 milioni (o forse qualcosina in meno), a quel punto la valutazione potrebbe andare anche oltre i 20. Il Milan, ovviamente, resta in prima fila, ma dovrà guardarsi bene dalla concorrenza internazionale e da un ammiratore in più come Lewandowski che potrebbe avere un peso non indifferente nelle scelte del connazionale.