Il Milan si scopre vulnerabile e corre ai ripari: ecco il nuovo difensore

Il club rossonero si muove per rafforzare una difesa che sta faticando più del previsto in questa prima parte di stagione

Dieci goal subiti in nove partite giocate. E’ questo il bilancio difensivo del Milan, che la scorsa stagione ha vinto lo Scudetto con la miglior retroguardia. 31 reti, così come il Napoli. Nessuno è riuscito a fare meglio.

La retroguardia rossonera di oggi, tutto è tranne che il bunker ammirato al termine dell’ultimo campionato, in cui era praticamente impossibile far goal a Mike Maignan. Le prestazioni del francese non sono certo cambiate ma il Diavolo continua subire goal. Errori individuali e una comunicazione tra i calciatori non sempre efficace non stanno aiutando. E’ evidente che manca la stessa attenzione ammirata nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’inizio di stagione di Fikayo Tomori non è stato perfetto e qualche errore lo hanno commesso anche Calabria e Kalulu. Difficile, invece, dare delle colpe a Theo Hernandez, cresciuto tantissimo anche in difesa. C’è invece chi sostiene che sia l’assenza di Franck Kessie il vero problema. L’ivoriano dava un apporto diverso, rispetto a Bennacer e Tonali, alla fase difensiva.

Stefano Pioli, in questi giorni lavorerà per cercare di risolvere il problema, sperando che i suoi centrali tornino sani dagli impegni con le rispettive nazionali.

Ha lasciato Milanello anche Simon Kjaer, che ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore. Serve che il danese torni al 100%, dopo l’infortunio, per essere il leader ammirato in passato. Nel frattempo continuare a dare uno sguardo al calciomercato è un obbligo.

In estate il Milan ha deciso di puntare su Thiaw. C’è curiosità per capire se il tedesco possa davvero dare una mano alla squadra fin da subito. E’ rimasto in rosa Gabbia, che da qui a gennaio rischia di giocare poco vista la concorrenza.

Calciomercato Milan, dalla Polonia: conferme per un nuovo colpo

Non è da escludere, inoltre, che a gennaio il Milan decida di tornare sul mercato per acquistare un nuovo giocatore. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno da tempo messo gli occhi su Jakub Kiwior dello Spezia. Il polacco classe 2000 si è fatto notare, disimpegnandosi anche da centrocampista, oltre che da difensore, nella seconda parte dell’ultima stagione. Con Gotti, invece, sta giocando esclusivamente da centrale.

Il Milan ne ha parlato con i liguri la scorsa estate, nei colloqui avuti per i trasferimenti allo Spezia di Caldara e Daniel Maldini. I rapporti tra le proprietà, entrambe americane, sono ottimi e questo potrebbe favorire il suo approdo in rossonero. Oggi dalla Polonia giunge voce che Kiwior – lo scrive goal.pl – sia molto vicino al Milan. L’affare potrebbe, dunque, davvero concretizzarsi in futuro. Va capito se già a gennaio oppure in estate.