Esulta l’Inter: il big rescinde e firma gratis

Importantissima occasione a zero per l’Inter: il big, verso la rescissione col club, può firmare gratis. L’indiscrezione

Dalla questione Skriniar al laterale di sinistra: in casa Inter è sempre calciomercato e si parla già delle prossime mosse del club nerazzurro in vista della sessione invernale.

Nonostante la permanenza di Gosens, Marotta continua a guardarsi intorno per la fascia sinistra se l’ex Atalanta non dovesse convincere Simone Inzaghi. Come noto, il tedesco è stato vicino al trasferimento all’Eintracht Francoforte: “Ho parlato al telefono con Simon Rolfes (ds dell’Eintracht, ndr) e abbiamo avuto uno scambio sincero. Gli ho detto che la mia avventura qui non è finita e che vorrei lottare per l’Inter. Mi sento molto bene e di certo non sono qui contro la mia volontà. Sono super motivato, anche se sono soddisfatto solo quando sono in campo”. Tra i nomi circolati a fine mercato c’è stato anche quello di Jordi Alba. Il terzino spagnolo del Barcellona ha ammesso nelle scorse settimane: “La situazione è quella che è: il club ha agito come ha voluto. Ho sempre voluto rimanere al Barcellona, ma il club guarda ai suoi interessi. Ad ogni modo voglio andare avanti. Non tutti lo fanno, ma io sono così. Non mi sorprende più nulla nel mondo del calcio. Vorrei poter dire di più, ma non posso”.

“Lo capisco. È umile, lavora bene, si è fatto trovare pronto sempre. Ognuno deve esprimere la propria opinione ma il suo atteggiamento non è cambiato. Sono contento, per me è un giocatore importante. Abbiamo un rapporto speciale e sono stato chiaro con lui. Devo gestire il gruppo e guardare avanti, lui conosce la situazione. Sa che gioca il più bravo. Non c’è alcuna polemica”, è stata la replica di Xavi alle parole del big blaugrana. In ogni caso, il Barça sembra aver ormai scaricato il laterale che è sul mercato.

Calciomercato Inter, Jordi Alba può rescindere col Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona vuole liberare ulteriore spazio salariale e progetta i ‘tagli’ di tre senatori: oltre a Jordi Alba, potrebbero presto salutare anche Pique e Busquets per il nuovo corso del club. In particolare, per il terzino già accostato all’Inter si parla di possibile risoluzione dell’attuale contratto in scadenza nel 2024. Jordi Alba diventerebbe così svincolato trasformandosi in un’importante occasione a zero per la dirigenza nerazzurra.