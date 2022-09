Asse con il Real sempre più bollente: il Milan sfrutta l’occasione

Per il Milan si apre una possibilità per rimediare ad un problema nella rosa di Pioli: lo mandano via dal Real Madrid

Giornate importanti in casa Milan con Pioli che si è ritrovato alle prese con una vera e propria valanga di infortuni nella pausa per le nazionali. I rossoneri riprenderanno il campionato sul campo dell’Empoli, mentre Maldini e Massara già studiano le mosse per il mese di gennaio.

Il fronte rinnovi è quello più caldo con le questioni Leao e Bennacer che vanno risolte il prima possibile. Le sirene per i talenti dei campioni d’Italia non mancano di certo ma la dirigenza vuole blindare i propri campioni e, magari, riuscire anche a rendere più omogenea la rosa a disposizione di Stefano Pioli. C’è da valutare l’impatto dei giovani nuovi arrivati (da Adli a Vranckx) ma anche studiare quale ruolo rendere più funzionale. Da questo punto di vista c’è un’area del campo che è spesso indicata come quella dove il Milan può fare il salto di qualità: il lato destro d’attacco. Ed è proprio qui che i rossoneri potrebbero sfruttare un’opportunità proveniente dal Real.

Calciomercato Milan, occasione dal Real Madrid

Come riferisce ‘elnacional.cat’, la società spagnola sta valutando i profili di cui disfarsi, tra contratti in scadenza e calciatori poco utilizzati. Fa parte della seconda categoria Lucas Vazquez: l’esterno spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è un vero e proprio jolly. Può essere impiegato, infatti, in diverse posizioni del campo, senza perdere in prestazioni. Nato come esterno d’attacco, Ancelotti nelle occasioni in cui lo ha chiamato in causa lo ha fatto giocare da terzino destro.

Il Milan potrebbe allora farci un pensierino per poter arricchire la sua fascia destra e per mettere a disposizione di Pioli un tuttofare con grande esperienza internazionale alle spalle. Il suo potrebbe essere un acquisto in prestito, rimandando poi a giugno, quando mancherà un anno alla fine del suo contratto con le merengues, l’eventuale discussione sul riscatto. Non solo Asensio quindi, l’asse Milan-Real potrebbe vedere coinvolto anche Lucas Vazquez: un’occasione che i rossoneri potrebbero sfruttare già a gennaio.