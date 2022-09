Calciomercato Milan, dispetto e addio a zero: vuole il bonus alla firma

Il calciatore è pronto a dire addio e vuole farlo alle sue condizioni. Il trasferimento a parametro zero è sempre più concreto e con un bonus in più

Nel calcio, i grandi amori possono essere coniugati al passato in men che non si dica e le rotture sono all’ordine del giorno. Funziona semplicemente così: fa nulla se sia romantico o no.

Basti pensare ai tanti addii a parametro zero presunti, ipotizzati e spesso concretizzati che negli ultimi anni stanno riguardando le maggiori big di Serie A e d’Europa. E, nei prossimi mesi, potrebbe essere la volta del Real Madrid. Sì, perché Dani Ceballos sembra sempre più deciso a lasciare le Merengues a costo zero a giugno 2023, quando il suo contratto con i Blancos scadrà. Un addio che poteva consumarsi già nel recente passato, ma alla fine Carlo Ancelotti ha preferito bloccare il centrocampista, utile nelle sue rotazioni. Ora, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, è lo spagnolo a rifiutare l’addio a gennaio, preferendo scegliere il suo futuro in via autonoma e alle sue condizioni. E Ceballos sa già che via prendere.

Calciomercato Milan, il piano di Ceballos taglia fuori i rossoneri

Il centrocampista è stato accostato in diverse occasioni al Milan negli ultimi mesi. Per i rossoneri è un profilo gradito per tecnica, condizioni d’acquisto e esperienza internazionale. Fattori assolutamente da non sottovalutare nel progetto di Stefano Pioli. Difficilmente, però, il suo futuro si unirà a quello dei campioni d’Italia. E questo perché c’è sempre il Betis alla finestra per ingaggiarlo, questa volta a parametro zero. Un matrimonio gradito a tutte le parti in causa, tanto che, secondo i media catalani, il calciatore avrebbe già promesso di non ascoltare altre offerte. Inoltre, nel caso in cui dovesse partire a fine contratto, lo spagnolo otterrebbe anche il bonus alla firma. Sembrano i tasselli di un puzzle sempre più vicino a comporsi e che potrebbe tagliare definitivamente fuori il Milan. Ma, allo stesso tempo, vorrebbe dire un ruolo finalmente da protagonista per Ceballos: e lui non chiede altro.