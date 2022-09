Allarme Inter e verdetto choc: mandano via Lautaro Martinez

L’Inter fa i conti con una situazione finanziaria non semplice: già deciso il sacrificio eccellente, va via

Il rosso di bilancio, certificato quest’oggi dal Cda dell’Inter, riaccende la discussione sul futuro della squadra nerazzurra.

Con una situazione finanziaria di questo tipo, senza l’immissione di denaro da parte della proprietà, una sola strada è possibile: cedere almeno un big. E’ questo ciò che potrebbero essere costretti a fare Marotta e Ausilio nelle prossime sessioni di mercato. Il primo nodo da sciogliere da questo punto di vista è quello di Milan Skriniar: in scadenza di contratto, senza l’accordo sul rinnovo una cessione già a gennaio, per non perderlo poi a giugno gratis, è possibile.

Ma lo slovacco potrebbe anche non essere l’unico addio eccellente per la società lombarda. Per ripianare il deficit, infatti, potrebbe rendersi necessaria una cessione economicamente più importante di ciò che potrebbe portare quella di Skriniar. E da questo punto di vista la scelta sembra essere già stata fatta, almeno da chi ha risposto al sondaggio postato sul nostro canale Telegram.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez via: sacrificio scelto

Nel sondaggio è stato chiesto: “Allarme rosso Inter: il deficit di bilancio obbliga a mettere, potenzialmente, tutti sul mercato. Quale big sacrifichereste?”.

Le risposte si sono indirizzate in maniera maggioritaria su Lautaro Martinez: è il ‘Toro’ con il 42% di preferenze ad essere stato indicato come il calciatore sacrificabile sull’altare dei bilanci. Meno voti Bastoni, indicato dal 22% come l’uomo da vendere. Poco distante Brozovic con il 21& di voti. Più staccato l’altro candidato alla partenza. Soltanto il 15% ha espresso la sua preferenza per il sacrificio di Nicolò Barella. Non è lui l’uomo giusto da vendere per fare cassa. Il popolo nerazzurro si è espresso e lo ha indicato chiaramente. Lautaro Martinez è il calciatore da cedere se la società avesse bisogno di un sacrificio eccellente per sistemare i conti: la scelta è stata fatta.