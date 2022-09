TV PLAY | Destino segnato per Allegri e Inzaghi : “Fino alla fine”

I tecnici di Juventus e Inter sono finiti nel mirino della critica. Ecco il loro futuro, che appare ormai scritto

Juventus e Inter sono le due squadre finite nel mirino della critica per un avvio di stagione davvero complicato.

Entrambe le squadre hanno perso malamente nell’ultima giornata di Serie A: rispettivamente contro Monza e Udinese. Sconfitte che chiaramente hanno certificato la crisi dei due club. Un mercato importanti, con arrivi prestigiosi come Pogba, Di Maria e Lukaku, non è bastato. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, inevitabilmente, sono stati messi in discussione.

Lo ha fatto la stampa ma ora anche i tifosi non sono per nulla soddisfatti del loro operato. Gli infortuni non possono chiaramente giustificare un inizio più che complicato. Sono stati giorni di riflessione sia per l’Inter che per la Juventus. Le due società hanno ragionato per capire se andare avanti con Inzaghi e Allegri fosse la scelta giusto.

E’ stato messo tutto sulla bilancia e alla fine a pesare maggiormente è stato il fattore economico. Esonerare i due tecnici (soprattutto il livornese) costerebbe davvero troppo alle casse dei club, che non stanno attraversando un momento facile. Si va dunque avanti con Inzaghi e Allegri, che restano però con la lente di ingrandimento puntata addosso.

Non possono più sbagliare e da questo weekend si torna a far sul serio. Bisognerà rialzare la testa e recuperare in fretta. Un ulteriore passo falso potrebbe portare Marotta e Agnelli a cambiare idea.

Inter e Juventus – Futuro Allegri e Inzaghi: Venditti non ha dubbi

Inzaghi e Allegri restano così sotto esame. Del futuro dei due tecnici italiani ha parlato anche Marco Venditti, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TvPlay: “Tra la Juventus e Allegri i rapporti sono buoni – afferma -, spero che il livornese riesca a fare qualcosa di buono perché suppongo che lui rimarrà fino alla fine del campionato. Credo che anche Inzaghi resterà. Per entrambi subentra un discorso economico e finiranno la stagione nelle rispettive squadre”.

Per Venditti dunque ci sono davvero pochi dubbi: sia Inzaghi che Allegri continueranno ad allenare l’Inter e la Juventus, almeno fino al termine della stagione