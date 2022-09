Il Milan adesso trema: nuovo assalto al big rossonero

Nuovo assalto in arrivo per il big rossonero. Non solo Leao: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Nelle ultime ore Paolo Maldini è tornato ad affrontare il tema relativo al rinnovo di Rafael Leao, una questione destinata inevitabilmente a diventare prioritaria per la dirigenza del Milan.

“Il passaggio di Leao al Lille ha lasciato in eredità una situazione difficile che lo sta condizionando molto, gli interlocutori spesso sono cambiati. Ma lui è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui: capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan. Ci sarà una trattativa, ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui: con lo Sporting non c’entriamo nulla. Se la squadra crescerà ancora, avrà tutto per competere al massimo. Poi è chiaro che per nessuno al mondo esiste un incedibile”, ha annunciato Maldini al Festival dello Sport. I colloqui con l’entourage e il giocatore sono già iniziati, così come quelli con un altro big rossonero, Ismael Bennacer: “Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa che con Bennacer. I rinnovi possono essere semplici o complicati: la volontà del giocatore fa tanto, perché la volontà del club c’è”. Entrambi sembrano intenzionati a proseguire la propria avventura al Milan, ma le sirene dei top club europei sono già accese e va trovato al più presto un nuovo accordo economico. Come noto, sulle tracce di Leao c’è soprattutto il Chelsea, che potrebbe non fermarsi al gioiello portoghese.

Calciomercato Milan, il Chelsea in agguato per Bennacer

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Chelsea è alla finestra e starebbe monitorando anche la situazione di Bennacer. Il centrocampista algerino è in scadenza di contratto nel 2024 e non ha ancora raggiunto l’intesa per il prolungamento con i rossoneri. Se l’accordo non dovesse arrivare entro giugno, non è dunque da escludere il possibile assalto dei ‘Blues’ nella prossima sessione di calciomercato estivo. In ogni caso, anche ad un anno dalla scadenza, il Milan non farà sconti: la valutazione di Bennacer è di almeno 40 milioni di euro. Il Chelsea è avvisato.