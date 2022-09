Maldini parla chiaro: annuncio definitivo su Leao

Tiene banco il futuro di Rafael Leao in casa Milan, arrivano le dichiarazioni di Paolo Maldini che danno indizi definitivi sul portoghese

E’ ormai da tempo l’uomo copertina, o uno degli uomini copertina principali, del Milan campione d’Italia. Rafael Leao, da un anno a questa parte, è salito di livello e ha mantenuto le premesse di quando era stato acquistato dai rossoneri dal Lille.

Il club rossonero era sicuro che il giovane portoghese avesse le potenzialità per essere un crack del calcio internazionale. E Leao, dal girone di ritorno della passata annata, ha avuto un rendimento di altissimo livello. Gol e assist in serie nella parte decisiva della stagione, per trascinare il Milan allo scudetto. E una partenza alla grande anche quest’anno, dal punto di vista della partecipazione offensiva alle trame della squadra di Pioli: 3 reti e 6 assist in 8 gare complessive tra campionato e Champions League, saltando soltanto quella con il Napoli per squalifica. Inevitabile che si parli tantissimo del suo futuro, con un contratto con i rossoneri in scadenza nel 2024 e che il Diavolo vuole rinnovare ad ogni costo.

L’interesse dei top club europei non è un mistero, come non lo è il fatto che il giocatore merita un adeguamento contrattuale cospicuo rispetto ai poco meno di due milioni di euro che guadagna attualmente. Al momento, il Milan non è ancora riuscito a trovare un accordo, tra quadratura sulle cifre (il portoghese e il suo entourage chiedono circa 7 milioni di euro, i rossoneri si spingerebbero fino a 6) e problematiche di vario genere (cambio di procuratori e la famosa vertenza tra Leao e lo Sporting che pesa), ma Paolo Maldini si dice ottimista sul futuro del giocatore.

Calciomercato Milan, Maldini su Leao: “Accordo possibile ma nessuno è incedibile”

Le dichiarazioni del dirigente rossonero, rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’ a margine del Festival dello Sport di Trento che si è concluso ieri, sono piuttosto perentorie sulla volontà del club di trattenerlo. E anche su quella che sembra essere la scelta del giocatore: “Il passaggio di Leao al Lille ha lasciato in eredità una situazione difficile che lo sta condizionando molto, gli interlocutori spesso sono cambiati – ha spiegato – Ma lui è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui: capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan. Ci sarà una trattativa, ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui: con lo Sporting CP non c’entriamo nulla. Se la squadra crescerà ancora, avrà tutto per competere al massimo. Poi è chiaro che per nessuno al mondo esiste un incedibile“.