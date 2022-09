Addio Juventus, pronti 56 milioni di euro

Offerta irrinunciabile in arrivo: il gioiello si avvicina alla Premier League e si allontana sempre più dalla Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti

“È un talento serio. Dopo Kylian Mbappe e Vinicius Jr, è il miglior giocatore d’Europa nel suo ruolo. Se qualcuno vuole acquistarlo dovrà spendere molto, molto, molto denaro e rispettare il nostro club e il nostro presidente nelle prossime sessioni”.

Darijo Srna, attuale direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così del talento ucraino Mychajlo Mudryk avvisando tutte le pretendenti. Un talento vissuto da vicino anche da Roberto De Zerbi: “Ha un grande talento, deve giocare sempre di più per far vedere le sue qualità”. Il classe 2001 è già accostato alle big europee e, come raccontato negli scorsi mesi da Calciomercato.it, è finito anche sul taccuino della dirigenza della Juventus. Il club bianconero aveva sondato il terreno per il gioiello ucraino, facendo però i conti con la forte concorrenza della Premier League.

Proprio a proposito di un possibile trasferimento in Inghilterra, lo stesso Mudryk si è espresso così: “Ogni ragazzo sogna la Premier League. È un campionato di alto livello, ma le voci sono passate, mi concentro sullo Shakhtar poi in inverno vedremo cosa accadrà. Il mio sogno, comunque, è quello di giocare in Premier League. L’Arsenal? È un’ottima squadra, ha un ottimo allenatore e non potrei dire di no. Ma non dipende solo dalla mia decisione”. Il giocatore ha ufficialmente aperto le porte ai ‘Gunners’ e ai club di Premier e proprio dall’Inghilterra sarebbe in arrivo una super offerta.

Calciomercato Juventus, super offerta del Newcastle per Mudryk

Secondo quanto riportato da ‘inews.co.uk’, anche il Newcastle avrebbe messo nel mirino il gioiello dello Shakhtar e starebbe preparando un’offerta irrinunciabile da presentare al club ucraino. Il portale parla di una possibile proposta da 50 milioni di sterline, pari a circa 56 milioni di euro per battere la concorrenza sul giocatore. In ogni caso, la nuova stella della Nazionale ucraina sembra destinata alla Premier League, con la Juventus sempre più lontana. I ‘Magpies’ sembrano voler fare davvero sul serio per Mudryk.