Ronaldo e non solo: affare da ottanta milioni per il sì dell’Inter

Il Manchester United va all’assalto dell’Inter con una proposta da ottanta milioni per la doppia cessione: coinvolto anche Ronaldo

Ha resistito l’Inter la scorsa estate e lo ha fatto nonostante le esigenze di bilancio. Le stesse che, ad un mese dalla fine del mercato, non sono certo cambiate (e non potrebbe essere altrimenti).

La società nerazzurra sa che da qui a giugno, salvo cambiamenti societari, sarà necessario pensare ad un sacrificio importante per sistemare i conti. Una situazione che, ovviamente, tutti i club seguono con interesse visto che i big interisti fanno gola a diverse società europee. Un interesse particolarmente vivo in Premier League dove ci sono abbastanza soldi per provare a far cadere in tentazione l’Inter. Dell’interesse del Chelsea per Dumfries si è parlato a lungo, mentre ora è il Manchester United la società che potrebbe bussare alla porta del club nerazzurro. I Red Devils vivono una fase di trasformazione ed è probabile che già a gennaio la società garantisca a ten Hag ulteriori rinforzi per sistemare la rosa.

Calciomercato Inter, il doppio assalto da Manchester

Per chiudere però nuovi acquisti, serve anche qualche cessione e tra i possibili partenti c’è Cristiano Ronaldo. Il portoghese non rientra nei piani del tecnico olandese e in estate ha cercato di trovare una nuova sistemazione senza riuscirci. Alla riapertura del mercato potrebbe esserci finalmente la soluzione definitiva con la cessione dell’ex Juventus. Un addio che libererebbe un posto in rosa, mentre un altro potrebbe essere creato grazie alla cessione di Wan Bissaka.

A quel punto, riporta ‘Interlive.it’, lo United avrebbe spazio di manovra per andare all’assalto di due big dell’Inter. I nomi sono quelli di Milan Skriniar, in scadenza di contratto a giugno e con il rinnovo ancora lontano, e Lautaro Martinez. Per entrambi potrebbe arrivare da Manchester una proposta complessiva da ottanta milioni di euro. Nonostante la situazione contrattuale del difensore slovacco, la cifra è ben lontana da quella che potrebbe indurre l’Inter a rifletterci, soprattutto a stagione in corso, anche se, data l’attuale situazione di Suning, nulla può essere escluso. Da Manchester comunque potrebbero davvero provarci.