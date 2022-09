Niente Inter né Chelsea, un top club per Lukaku dopo i Mondiali

Romelu Lukaku è stato il fiore all’occhiello del mercato estivo dell’Inter che però non ha ancora avuto modo di sfruttarlo a dovere. Il belga è in fase di rientro ma il suo futuro è ricco di punti interrogativi

L’Inter ha bisogno di ritrovare certezze in vista del rientro in campo dopo la sosta per le nazionali. Inzaghi è al lavoro per riordinare le idee della sua squadra dopo la debacle in casa dell’Udinese arrivata nell’ultima sfida di Serie A prima della pausa.

Questo fine settimana i nerazzurri avranno l’arduo compito di ospitare a San Siro la Roma del grande ex Josè Mourinho e potrebbe rientrare anche Romelu Lukaku. Il centravanti belga è tornato in estate dopo un anno da dimenticare al Chelsea con tutta l’intenzione di riprendere in mano la propria carriera. Inizio super col gol al Lecce e l’assist contro lo Spezia poi dopo il ko contro la Lazio è arrivato un lungo infortunio che ha privato l’Inter dl proprio bomber principe. Big Rom è quindi chiamato a dare il suo contributo alla causa dell’Inter che ha bisogno dei suoi gol e delle sue giocate. Al netto dell’amore per i colori nerazzurri e per la città di Milano, il gigante belga ha però un futuro ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Inter, destino incerto per Lukaku: niente Chelsea ma occhio a un’altra big

Lukaku è tornato all’Inter con la formula del prestito ma il suo futuro è tutto da decifrare. Ciò che appare certo è che nella sua volontà non c’è minimamente l’intenzione di fare rientro al Chelsea che ha speso circa 113 milioni per prelevarlo dalla società nerazzurra. La sua priorità è quella di continuare con l’Inter ma qualora non ce ne fossero le condizioni, secondo quanto evidenziato da ‘DonBalon.com’, si potrebbero aprire anche nuove possibilità in un’altra big d’Europa.

Dopo l’addio di Tuchel neanche l’arrivo di Potter convincerebbe dunque Lukaku a riprovare a Londra, motivo per cui nel suo futuro, qualora l’Inter non riuscisse a trattenerlo in via definitiva o con un altro prestito, potrebbe spuntare anche l’ipotesi di un’altra grande squadra del calcio europeo. Il Chelsea dal canto suo se emergesse un nuovo acquirente potrebbe provare a recuperare parte della cifra investita.