Calciomercato Inter e Juve, doppio affare a gennaio

Le ultime di calciomercato chiamano in causa i nerazzurri e i bianconeri, tra una partenza e un obiettivo che sfuma definitivamente

Inter e Juventus sono sempre o quasi tra le grandi protagoniste del calciomercato. Lo saranno forse anche a gennaio, magari in maniera ‘passiva’ vedi il possibile nuovo tentativo del Psg per Skriniar.

A proposito della squadra di Inzaghi, anzi della difesa, lo slovacco potrebbe non essere l’unico a salutare la compagnia nella cosiddetta finestra ‘di riparazione’. Delicata è infatti pure la situazione di Stefan de Vrij, anch’egli in scadenza a giugno. Nel suo caso, però, è il club di viale della Liberazione poco propenso al prolungamento per ragioni anagrafiche (31 anni a febbraio), economiche e tecniche (il suo rendimento è scadente da un anno e mezzo), motivo per cui non va affatto escluso un divorzio nel bel mezzo della stagione con Suning o chi per esso che incasserebbe quantomeno qualche milioncino dalla vendita del cartellino dell’ex Lazio.

In Inghilterra ipotizzano per de Vrij un futuro in Premier League, in bianconero. Il riferimento è naturalmente al Newcastle, scontento dell’inizio di stagione (è al decimo posto…) e per questo intenzionato a fare altri investimenti nel mercato invernale per rinforzare la formazione di Howe. A detta del ‘Daily Express’ una delle richieste del tecnico sarebbe proprio l’olandese. La società di proprietà del fondo PIF, più volte dato in procinto di chiudere l’acquisizione della stessa Inter, non vorrebbe però spendere troppi soldi per de Vrij considerato che a giugno termina il suo accordo coi nerazzurri.

Calciomercato Inter e Juventus, de Vrij più Tielemans: il Newcastle prepara il doppio colpo

Non solo de Vrij, per la medesima fonte Howe vorrebbe pure Youri Tielemans, regista in forza al Leicester City. Anche il belga, da tempo nel mirino della Juventus di Allegri, è in scadenza di contratto alla conclusione di questa annata. Strapparlo alle ‘Foxes’, notoriamente bottega molto cara, non sarà tuttavia semplice. Il Newcastle tenterà comunque il colpo, seppur senza svenarsi troppo considerato che potrebbe far suo il 27enne a costo zero solo qualche mese più tardi.