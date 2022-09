La Juventus (ri)trova l’erede di Cuadrado: sostituto già scelto

Calciomercato Juventus, non è ancora finita: il ritorno immediato in Serie A che potrebbe accontentare i bianconeri.

In questo primo scorcio di stagione la Juventus ha riscontrato enormi difficoltà a rifornire i suoi attaccanti con cross dalle corsie esterne. Problema che Allegri spera di risolvere in tempi relativamente brevi con il rientro ormai sempre più vicino di Federico Chiesa. Aspettando il ritorno in campo dell’ex esterno della Fiorentina, il tecnico livornese deve fare di necessità virtù: Kostic al momento non è stato in grado di incidere in maniera profonda, mentre Di Maria è stato progressivamente anestetizzato dal torpore della manovra della “Vecchia Signora”.

Il flop più clamoroso è stato però Juan Cuadrado, lontano parente di quello ammirato fino alla scorsa stagione: il colombiano – legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2023 – non ha mai fatto la differenza nelle prime uscite, né in campionato né in Champions League. In affanno da un punto di vista atletico, “El Panita” sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, con il rinnovo del contratto che sembra essere sempre più lontano.

Calciomercato Juventus, Molina per il dopo Cuadrado? Effetto domino Atletico

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Juve sarebbe poco propensa ad offrire al colombiano l’attuale ingaggio, dopo aver provato la scorsa estate a fargli accettare un’offerta con ridimensionamento del salario attuale, con relativa spalmatura. Le parti sono molto lontane sotto questo punto di vista. Ecco perché potrebbe nuovamente ritornare in auge un profilo già accostato alla Juventus: si tratta di quel Nahuel Molina a lungo accostato a “Madama” e poi finito all’Atletico Madrid.

Come evidenziato dalla Spagna, però, Simeone non sarebbe affatto contento dei segnali lanciati dall’esterno argentino, al punto che avrebbe chiesto alla propria dirigenza di intervenire nuovamente sul mercato, per acquistare un nuovo esterno. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com i Colchoneros potrebbero dirottare le proprie attenzioni su Adama Traoré, il cui contratto con il Wolverhampton scadrà nel 2023. Ritornato dal prestito al Barcellona, lo spagnolo classe ’96 è ormai al passo d’addio, con Simeone pronto ad accoglierlo a stretto giro di posta.