Asse con il Chelsea: lo voleva il Milan, adesso va all’Inter

L’asse tra Chelsea e Inter potrebbe portare un regalo inaspettato per Simone Inzaghi: il rinforzo arriva già a gennaio

L’Inter pronta a ripartire. Archiviata la sconfitta contro l’Udinese e in attesa di capire cosa dirà la pausa per le Nazionali, soprattutto dal punto di vista degli acciacchi (vedi Brozovic), i nerazzurri si preparano a riprendere il campionato.

Inzaghi sarà chiamato ad invertire una rotta che, al momento, porta lontano dai successi sperati a inizio stagione. Ecco perché si guarda anche al mercato di gennaio, quando qualcosa nella rosa dell’Inter accadrà. In particolare è da tenere gli occhi puntati sul possibile asse con il Chelsea, società con la quale Marotta ha già perfezionato un affare importante in estate: il ritorno di Lukaku è stata un’operazione che è riuscita a mettere d’accordo tutti, accontentando il calciatore e le due società.

Ora con i ‘Blues’ si parla anche di Dumfries: l’esterno olandese è da tempo nel mirino della società londinese che a gennaio potrebbe far partire l’assalto, anche rimandando poi alla prossima stagione lo sbarco del calciatore allo ‘Stamford Bridge’. Ma nei discorsi tra i due club potrebbe essere inserito anche un altro nome.

Calciomercato Inter, suggestione Ziyech

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, a gennaio Hakam Ziyech potrebbe approdare alla corte di Inzaghi in prestito. Il trequartista marocchino è da tempo fuori dai piani del Chelsea: nonostante il cambio di allenatore, da Tuchel a Potter, le cose per lui non sono cambiate ed allora il destino appare segnato e lontano da Londra.

Stando al portale, il nome dell’ex Ajax potrebbe essere un obiettivo dell’Inter, attenta ad eventuali occasioni di mercato. I buoni rapporti tra i club potrebbe favorire l’operazione anche se resterebbe da vedere poi come Ziyech potrebbe essere collocato tatticamente nello scacchiere di Inzaghi. Problemi nel caso da porsi dopo l’eventuale arrivo del trequartista nella squadra nerazzurra. In passato Ziyech è stato trattato anche dal Milan che alla fine non è riuscito però a portarlo in Italia: ora potrebbe essere l’altra squadra di Milano ad approfittare l’occasione e far sbarcare in Serie A il 29enne di Dronten.