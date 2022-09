Il derby è servito: via dall’Inter gratis

L’Inter fa i conti con diversi calciatori in scadenza di contratto: il derby è servito, saluta i nerazzurri a parametro zero

Situazione tutta da decifrare in casa Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese prima della pausa per le Nazionali, un ko che ha riacceso le discussioni sulla posizione di Inzaghi.

Da dirigenza e proprietà è arrivata una rinnovata fiducia per l’allenatore, ma è inevitabile che dalla ripresa del campionato alla nuova pausa per i Mondiali, la squadra dovrà dimostrare di essere ancora dalla parte del tecnico con i risultati. Poi sarà il momento di bilanci e riflessioni, ma soprattutto di mercato che si preannuncia non semplice per Marotta e Ausilio. Al di là dei possibili rinforzi, ciò che fa scattare l’allarme per la società nerazzurra è la posizione di alcuni big della rosa. Si tratta dei calciatori in scadenza di contratto a fine stagione, per i quali le prossime settimane saranno decisive per capire se arriverà l’intesa per il rinnovo o l’addio. Tra questi c’è anche Milan Skriniar, a lungo corteggiato dal Psg quest’estate. La società ha fatto barricate per lo slovacco ma ora, senza rinnovo, c’è il rischio di vederlo andare via a zero.

Calciomercato Inter, il Real forte su Skriniar

Skriniar è un nome che piace a tutte le big d’Europa. Paris Saint-Germain a parte, club che comunque continua a monitorare il calciatore, è apprezzato in Premier League, ma anche in Spagna. Qui si è parlato di un interesse concreto dell’Atletico Madrid, con un possibile derby all’orizzonte.

Stando a quanto riferisce ‘footmercato.com’, infatti, anche il Real Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica per l’ex Sampdoria. Ancelotti ha una retroguardia in grande forma, dove fa fatica a trovare spazio nel suo ruolo naturale anche un calciatore del calibro di Rudiger, ma nonostante ciò i blancos monitorano la questione Skriniar. Già a gennaio potrebbe esserci l’assalto per convincerlo ad approdare gratis in estate al ‘Bernabeu’. Un interesse che potrebbe far nascere un vero e proprio derby di mercato che l’Inter spera però di disinnescare: il rinnovo renderebbe meno ‘attraente’ il nome dello slovacco e costringerebbe i club interessati a trattare con i nerazzurri.