Allarme Inter: infortunio in Nazionale e cambio obbligato

Un importante calciatore dell’Inter ha subito un infortunio durante un match con la propria Nazionale, intorno al quarto d’ora di gioco

Giungono cattive notizie in casa Inter. La squadra nerazzurra si sta preparando in vista del rientro in campo, che avverrà precisamente sabato 1 ottobre a partire dalle ore 18:00. Come spesso capita, però, la sosta per le Nazionali porta problematiche non indifferenti sul fronte infortuni.

Un altro caso del genere si è da poco verificato e stavolta tocca direttamente il perno del centrocampo della ‘Beneamata’ Marcelo Brozovic. Il classe ’92 era impegnato (da titolare) stasera nel match di Nations League tra Austria e Croazia, ma è stato costretto a dare forfait dopo appena 16 minuti di gioco a causa di un problema muscolare. Brozovic ha capito immediatamente come non si trattasse di un qualcosa di superficiale, tant’è che ha chiesto immediatamente il cambio. A prendere il suo posto, su indicazione del CT Zlatko Dalic, è stato Lovro Majer.