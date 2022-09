Cambia tutto per Inter-Roma: la notizia è doppia

Anche per l’Inter è tempo di riflessione in questa sosta per le nazionali prima di ritornare in campo nel big match contro la Roma. Intanto Inzaghi prova a recuperare gli infortunati

Mentre la Nazionale di Roberto Mancini è tornata a raccogliere una vittoria importante contro l’Inghilterra, i club di Serie A restano al momento in standby in attesa di ritornare in campo al rientro dalla sosta. Intanto gli allenatori continuano a lavorare con chi è rimasto a disposizione, e nel caso di Simone Inzaghi e della sua Inter questa pausa rappresenta anche un buon momento per provare a recuperare un paio di acciaccati di lusso. Servirà infatti tutto l’aiuto possibile ai nerazzurri che sono reduci da un pesante ko sul campo dell’Udinese, ed in generale hanno raccolto già quattro sconfitte su nove gare ufficiali disputate.

È quindi tempo di ricompattarsi per l’Inter che non può più concedersi passi falsi in un inizio ben al di sotto delle aspettative lecite della vigilia. Inzaghi dopo essere finito al centro del polverone mediatico incassa la fiducia della società e torna al lavoro in campo per scrivere un nuovo capitolo, con la super sfida contro la Roma al rientro dalla sosta che attende Lautaro e soci.

Inter, all’orizzonte c’è la Roma: intanto Calhanoglu e Lukaku lavorano per esserci

La sosta per le nazionali porta in dote però anche possibili buone notizie per l’Inter, che si è allenata oggi ad Appiano Gentile sotto la pioggia. Assenti chiaramente i nazionali mentre tutti gli occhi erano puntati sui due grandi assenti delle ultime partite: Romelu Lukaku, out ormai dalla sfida contro la Lazio dello scorso 26 agosto, e Hakan Calhanoglu che aveva incassato una distrazione al flessore sinistro.

Entrambi presenti alla seduta, come si evince dalle foto pubblicate dalla stessa Inter, si sono allenati a parte e puntano ad esserci contro la Roma di Mourinho. La presenza di Lukaku e Calhanoglu fa quindi ben sperare l’ambiente nerazzurro con il potenziale recupero verso la prossima sfida che potrebbe risultare fondamentale. Lo stesso turco nei giorni scorsi su Instagram pubblicò una foto in compagnia del bomber, prossimo al rientro, scrivendo “Stiamo tornando”.