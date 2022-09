Juve, Kanté si libera gratis: scelto il colpo per Allegri

Il forte centrocampista del Chelsea andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 ed è già stato seguito dai bianconeri

Da un centrocampista francese ad un altro: dopo aver chiuso il clamoroso ritorno di Paul Pogba a costo zero la scorsa estate, la Juventus potrebbe replicare l’affare con un altro profilo di livello internazionale giunto al suo ultimo anno di contratto con un altro club inglese.

Si tratta di N’Golo Kanté, in scadenza con il Chelsea e oggetto del desiderio della dirigenza bianconera. L’ex calciatore del Leicester già nei mesi scorsi era stato proposto alla Juve nell’ambito dell’affare per Matthijs de Ligt. Una trattativa finita poi nel vuoto, con il difensore centrale olandese ingaggiato dal Bayern Monaco e con i ‘Blues’ costretti ad una lunghissima ed estenuante operazione con i ‘Foxes’ per avere Wesley Fofana.

Insomma, quello del centrocampista titolare della Nazionale Francese è un profilo che in più occasioni è stato valutato dalla Juventus per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E in tal senso, il mancato accordo a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto con il Chelsea, può spingere i dirigenti bianconeri ad avanzare i primi contatti per bruciare la concorrenza sul ragazzo. Non va comunque escluso un possibile rinnovo qualora l’offerta dei ‘Blues’ venisse ritenuta all’altezza dal suo entourage.

Calciomercato, Kanté gratis alla Juve: l’esito del sondaggio

Prima di conoscere quale sarà il destino del francese sul mercato, questa mattina nel sondaggio di Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale calciatore, tra i più importanti a livello internazionale in scadenza il prossimo giugno, potrebbe far più comodo alle big italiane. A trionfare su Twitter è stato proprio Kanté alla Juventus, scelto dal 44,9% dei tifosi.

Al secondo posto si è posizionato un altro centrocampista che milita attualmente in Premier League, precisamente tra le fila del Leicester. Si tratta di Youri Tielemans, anche lui giunto all’ultimo anno di contratto e scelto dal 22,4% dei votanti per la mediana del Milan. Al terzo posto dal 18,4% è stato deciso l’ingaggio di Jorginho alla Roma di José Mourinho, mentre la suggestione Rashford all’Inter è finita fuori dal podio con il 14,3% finale.